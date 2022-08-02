Junta Nacional de Justicia dispuso destitución de César Hinostroza

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó hoy destituir a César Hinostroza, exintegrante de la Corte Suprema de Justicia, por incurrir en falta muy grave al interferir en nombramiento de jueces en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.La decisión se adoptó por unanimidad durante la audiencia del pleno realizada este martes, en la que se evaluó el informe sobre el Proceso Disciplinario 040-2021, seguido contra Hinostroza Pariachi, actualmente prófugo.

En ese sentido, el colegiado resolvió dar por concluido dicho procedimiento disciplinario y que se le imponga al investigado la sanción de destitución por su actuación como juez supremo, ante la comisión de las faltas muy graves tipificadas en los numerales 4 y 13 del articulo 48 de la Ley de Carrera Judicial.

Asimismo convinieron en que se declare infundado el pedido de prescripción de la potestad disciplinaria de la JNJ planteado por Hinostroza Pariachi en el marco del citado proceso.

El pleno de la JNJ dispuso, además, que se declaren improcedentes las tachas formuladas por el investigado contra las publicaciones periodísticas remitidas por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y los 15 registros de comunicaciones obtenidos de oficio por la JNJ del Expediente 21-2019.

Como parte de dicha decisión, se resolvió también la inscripción de la medida en el registro personal de Hinostroza Pariachi, debiéndose cursar oficios a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República, Elvia Barrios; y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para los fines pertinentes; así como la publicación respectiva en el Registro Nacional de Sanciones.

La justicia española decretó la búsqueda, detención e ingreso a prisión de Hinostroza para su entrega a las autoridades judiciales peruanas, a través de Interpol. Sobre el ex juez supremo pesa un proceso de extradición por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Fuente: Agencia Andina