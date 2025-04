Surfista nacional ganó el selectivo de tabla y estará presente en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021

La deportista de Tabla, Melanie Giunta, quien pertenece al Programa de Apoyo al Deportista y al Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó el último selectivo de la Federación Nacional de Tabla y clasificó Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2021, evento que podría dar dos cupos más para nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Es importante destacar que Lucca Mesinas y Daniella Rosas ya se encuentran clasificados a Tokio luego de lograr las medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Los tablistas nacionales que pertenecen al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y al Programa Vamos con Tokio 2020 del IPD y que participarán del 29 de mayo al 6 de junio, está compuesta por Miguel Tudela, Lucca Mesinas y Alonso Correa en varones, mientras que en damas las convocadas son Daniella Rosas, Sofía Mulanovich y Melanie Giunta.

– ¿Cómo te sentiste al ganar el selectivo para ir al mundial?

El ganar los pre selectivos me hizo súper feliz. Me sentí bastante bien al surfear, después de haber parado de competir por un año debido a la pandemia. Hubo muchos sentimientos encontrados, me sentí feliz por el simple hecho de tener la oportunidad de volver a competir nuevamente.

– ¿te angustió la espera de los jueces para definir al ganador?

No. Todas las chicas surfearon super bien, pero yo nunca dudé en que había hecho un buen papel y que me merecía ese cupo, y en caso ellos no hubiesen pensado lo mismo (los jueces), la angustia no serviría de nada porque di lo mejor de mí en ese momento y eso ya era un triunfo personal. Fue súper bonito recibir la noticia de que los jueces también pensaron de la misma manera.

– ¿Cómo va tu preparación para este mundial donde Perú compite de manera individual y por equipo?

Hemos ido a entrenar a las playas donde se realizará el mundial junto a mi entrenador Sebastian Alarcón y Alonso Correa. Entreno a paso firme desde el primer lunes después de los pre selectivos. Con una preparación física y técnica, dentro y fuera del agua de lunes a sábado.

– ¿Qué sabes de las olas de Zunzal y la Bocana en el Salvador?

Las olas de la Bocana y el Sunzal donde competiremos, son playas de elite. 2 picos bastante buenos, la Bocana es una izquierda un poco más corta y con fuerza, mientras el Sunzal es una derecha más larga. Cada una bien distinta a la otra, pero ambas bastante buenas.

– ¿Sueñas con clasificar a Tokio?

Creo que más que soñar con clasificar a Tokio, por el contrario, es algo que no me está dejando dormir (risas), es definitivamente el objetivo más grande del año y voy a dar y hacer todo lo que esté en mis manos para lograr ganarme ese cupo.

– ¿Cómo está el equipo nacional previo al mundial?

Estamos bien preparados, cada uno a su manera y pienso que todos tenemos la misma meta, eso hace que terminemos motivándonos cada día mas, porque sabes que la que entrena a tu costado quiere lo mismo que tú, y que mejor que tener la posibilidad de esos 4 cupos, lo cual hace que no compitamos tanto unos con otros si no que nos motivemos unos a otros para lograr estar en Tokio.

– ¿Saber que Daniella y Lucca ya están clasificados motiva?

Claro que sí, tener a Lucca y Daniella en esa posición hace que nosotros veamos la meta más cercana. Creo que la meta de todos es que al finalizar este mundial tengamos a 4 peruanos en Tokio y espero ser uno de ellos.

– ¿Cómo has vivido y vives la pandemia?

He llevado la pandemia por fases. Primero disfruté estar en casa, con mi familia, porque normalmente no teníamos tanto tiempo. Luego si comenzó la incertidumbre de hasta cuándo íbamos a vivir encerrados y sin saber muy bien que se venía para todos y fue difícil de manejar porque ni siquiera podíamos meternos al mar.

– ¿Y cuando volvieron al mar que sentiste?

Fue el punto en que realmente logré adaptarme a esta nueva realidad y encontrar un nuevo balance, personalmente esta pandemia me ha hecho evolucionar mucho cambiar mi perspectiva sobre muchas cosas. Hoy me siento en mi mejor momento, tanto en mi deporte como en mi vida personal.