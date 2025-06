Este domingo y lunes se desarrollará el Open Panamericano de Judo Lima 2020

Este torneo que se realizará en la VIDENA, otorgará puntos importantes para los judocas que buscan la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Autoridades y deportistas de diferentes países consideran impecable organización del evento panamericano que se realiza en Lima.

Luego del gran éxito en organización y logros deportivos en el Panamericano Juniors donde nuestro país ganó 8 medallas entre 2 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, nuestro país se prepara para desarrollar este domingo 6 y lunes 7 del presente mes el Open Panamericano Lima 2020, torneo que tiene el apoyo del IPD y que otorgará puntos importantes para los judocas que buscan la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Nuestro país tiene grandes opciones de conseguir medallas, por el gran trabajo de la Federación de Judo y el IPD, luego de su buena participación en México, donde se situó por tercer año consecutivo entre los tres mejores equipos del continente.

Asimismo, la Federación de Judo decidió que los medallistas del Panamericano Juniors, Javier Saavedra, Noemí Huayhuameza (ORO), Kiara Arango, Ariana Cornejo, Sebastián Otiniano (PLATA), Arnold Prado, Marián Flores y Julio Cusi (BRONCE), participen en este campeonato.

Alonso Wong, Brillith Gamarra, Yuliana Bolívar, Yuta Galarreta, Luis Angeles, entre otros esperan sumar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se desarrollará el próximo año.

María Martínez, Jefa de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Judo nos explica detalles de lo que ha significado este primer evento.

«Se ha realizado un gran esfuerzo por parte del equipo deportivo para adaptarse en estos tiempos de pandemia pasando y aprobando todos los protocolos de bioseguridad y trabajar en la organización del evento. Como lo dicen muchos, hemos demostrado que los peruanos podemos hacer grandes eventos de talla mundial en cualquier momento y nos preocupamos por dejar todo en orden para que los deportistas nacionales se concentren en ganar las medallas o dejar todo en el tatami», indica la Sensei.

«Hemos ganado 8 medallas que nos han causado mucha alegría porque estoy orgullosa del equipo mayor que logra resultados, pero detrás de ellos están los pequeños que están empujando y buscan ya su espacio con mucha fuerza».

«He estado atenta a cada participación de los chicos en este Panamericano Junior, no he estado ajena, no puedo y con los entrenadores hago un feedback de lo bueno y malo de cada competidor. Ahora nos preparamos para el Open Lima 2020 que se inicia este domingo y culmina el lunes donde los mayores buscarán puntos para clasificar a Tokio».

Para finalizar, María Martínez indicó que «aquí la carrera hacia una medalla está lleno de triunfos y fracasos y hay que perder muchas veces para ganar medallas. El objetivo es seguir trabajando para luego lograr resultados en panamericanos, mundiales y juegos olímpicos».

El equipo nacional que nos representará estará conformado por:

1.- Noemí Huayhuameza (-48 kg) – Lima

2.- Brillith Gamarra (-52 kg) – Ayacucho

3.- Kiara Arango (-57 kg) – Ayacucho

4.- Marian Flores (-57 kg) – Piura

5.- Romina Baltazar (-57 kg) – Callao

6.- Marian Ugarte (-57 kg) – Lima

7.- Ariana Cornejo (-63 kg) – Lima

8.- Francis Godos (-70 kg) – Piura

9.- Camila Figueroa (+78 kg) – Moquegua

10.- Yuliana Bolívar (+78 kg) – Ciudad Bolívar (Venezuela)

11.- Rosita Leyton (+78 kg) – Piura

12.- Dilmer Calle (-60 kg) – Piura

13.- Alex Ramírez (-60 kg) – Lima

14.- Arnold Prado (-60 kg) – Piura

15.- Michael Patiño (-66 kg) – Lima

16.- Roberto Suárez (-66 kg) – Lima

17.- Alonso Wong (-73 kg) – Lima

18.- Sebastián Otiniano (-73 kg) – Lima

19.- Víctor Chuquillanqui (-73 kg) – Lima

20.- Luis Ángeles (-81 kg) – Lima

21.- Jesús Gavidia (-81 kg) – Arequipa

22.- Javier Saavedra (-81 kg) – Piura

23.- Yuta Galarreta (-90 kg) – Tokio (Japón)

24.- Daryl Yamamoto (-90 kg) – Chiclayo

25.- Frank Alvarado (+100 kg) – Lima