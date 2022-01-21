Más de 800 conductores de motocicletas han sido fiscalizados con detectores de metales en operativos contra la delincuencia

Siempre alertas. Hasta la fecha se ha intervenido a más de 800 conductores de motos lineales con detectores de metales para reducir el índice de delincuencia.

En esta ocasión, la Policía Nacional en trabajo conjunto con agentes de Seguridad Ciudadana, realizaron una operación para controlar la circulación de motos lineales, en la cuadra 13 de la Avenida Reducto.

Hoy, más de 100 conductores de motocicletas entre ellos, los que se dedican al reparto de comida rápida fueron intervenidos con detectores de metales para corroborar que no lleven consigo ninguna arma blanca o de fuego, también, se fiscalizó si contaban con documentación en regla.

El gerente de seguridad Ciudadana, Abdul Miranda, resaltó la importancia de prohibir a dos personas en moto e hizo un llamado al Poder Legislativo para que apruebe la iniciativa legislativa que presentó el alcalde Lucho Molina.

Asimismo, recomendó estar siempre alertas para no ser víctimas de la delincuencia y comunicar todo acto sospechoso al 105 o a la central telefónica Alerta Miraflores (01) 3509090.

La Municipalidad de Miraflores continuará realizando operativos de control para seguridad de vecinos y visitantes.