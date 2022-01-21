20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
Ministro Guillén anuncia conformación de unidad especial para enfrentar al sicariato
Ministro Guillén anuncia conformación de unidad especial para enfrentar al sicariato

Indicó que este será similar al GEIN que desbarató al Sendero Luminoso.

El ministro del Interior, Avelino Guillén, anunció la conformación de una unidad especial, con competencia a nivel nacional, a fin de enfrentar al problema del sicariato de manera adecuada en el país.

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Congreso, indicó que el sicariato constituye el delito más grave que amenaza nuestra seguridad, por lo que el concurso de todos, en este tema, constituye un deber ineludible.

«Y estamos conformando una unidad especial similar al GEIN (Grupo Especial de Inteligencia) que logró desbaratar y capturar al Comité Central de Sendero Luminoso, una unidad especial debidamente equipada con recursos, con el número suficiente de efectivos, con competencia a nivel nacional para que pueda enfrentar este terrible mal del sicariato de manera adecuada», indicó.

En ese sentido, explicó que el sicariato actúa dentro del crimen organizado y se expresa en delitos como la trata de personas, tráfico de terrenos, cobro de cupos, invasiones, entre otros.

Al respecto, agregó que con un trabajo de inteligencia y con el apoyo de una buena investigación policial por parte de las unidades especializadas, se podrán obtener importantes avances en la lucha contra el crimen organizado.

Estrategia

Durante su presentación de manera virtual en el grupo parlamentario, refirió que la estrategia para enfrentar el delito se basa en dos pilares: un buen trabajo de inteligencia y el fortalecimiento de las unidades operativas y especializadas.

Refirió que se debe fortalecer y modernizar a la Policía Nacional del Perú, empoderándola y darle el lugar que corresponde, reconociendo sus acciones valerosas y eficaces, recomponiendo la relación entre la policía y la ciudadanía.

Además, señaló que desde el 4 de noviembre del año pasado hasta la fecha, en Lima y Callao se efectuaron 2 megaoperativos, un total de 51,657 operativos, 1,932 detenidos con requisitoria, 15,978 por otros delitos, y 224 armas incautadas.

«Se está desarrollando una masiva movilización de la policía, todos los días efectuamos operativos de gran magnitud destinados a que la población se sienta protegida y la vea en acción, pero es importante indicar que los los resultados serán a mediano plazo», sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial para que realicen procesos más rápidos, porque solo así «se podrá vencer a la delincuencia».

Fuente: Agencia Andina

