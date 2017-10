¿Cómo mantener sus datos seguros mientras navega por la web?

Cada vez más peruanos acceden a Internet a través de teléfonos móviles y pasan más tiempo conectados. Según el informe sobre Tecnologías de Información y Comunicación del INEI, el 28,2% de la población que usa Internet (51,7%) lo hace exclusivamente por teléfono móvil, el 13,5% accede sólo en el hogar y el 9,0% accede en cabina pública. Además, el 61,7% de la población peruana que accede a la red, hace uso diario de Internet.

Realizar investigaciones, pagos y ventas, ver una película, escuchar o descargar música, entre otros, son actividades que realizamos día a día en el ciberespacio. Sin embargo, es importante recordar que desde 1990 el Internet ha crecido de medio millón de usuarios que cuentan con una cuenta de correo electrónico, a un sistema que conecta redes en todo el mundo.

En el caso peruano, además, hay que considerar que cada vez más personas se conectan a Internet y hacen este tipo de actividades a través de teléfonos celulares. Según el informe sobre Tecnologías de Información y Comunicación del INEI, el 28,2% de la población que usa Internet (51,7%) lo hace exclusivamente por teléfono móvil y, además, el 61,7% de la población peruana que accede a la Internet, hace uso diario de este servicio.

“La ciberseguridad se ha vuelto tan importante en la actualidad, que incluso los gobiernos y las autoridades, se están capacitando cada vez más para poder llevar a cabo la captura de los ciberdelincuentes junto a empresas como Bitdefender, que les proporcionan las herramientas adecuadas y la orientación para mantenerse informados de las últimas tendencias en ataques cibernéticos”, refiere Elba Salas, Gerente General de Micronet Andina, country partner oficial de Bitdefender.

En ese sentido, Bitdefender le recuerda a los internautas la gran responsabilidad de su actividad en línea con el fin de que todos puedan tener una experiencia libre de problemas, y les brinda algunos consejos importantes para evitar ser víctima de la ciberdelincuencia:

• Evite colocar contraseñas débiles. Asegúrese de que sean fuertes y complejas e incluya letras en mayúsculas y minúsculas, números y signos de puntuación. Genere una contraseña única para cada cuenta y nunca use la misma para varias cuentas.

• Los navegadores web son una fuente perfecta para los intentos de fraude, spyware y phishing, pero también para que los anunciantes puedan realizar un seguimiento de su actividad. Asegúrese de que estén actualizados y esté utilizando la última versión. Nunca haga clic en ventanas emergentes sospechosas y compruebe que todos los sitios web a los que accede son https, lo cual significa que están protegidos mediante cifrado SSL / TLS.

• ¿Compra en línea? ¡Estupendo! Pero tenga cuidado con los sitios web duplicados, ya que los hackers pueden intentar realizar ataques intermedios para interceptar su comunicación y robar datos financieros. El robo de tarjetas de crédito y el fraude financiero están aumentando, así que tenga cuidado al hacer pagos en línea. Una vez más, asegúrese de que el pago se ejecuta a través de un sitio web cifrado https.

• Los correos electrónicos son un problema común. Desconfíe de los correos electrónicos, enlaces y archivos adjuntos enviados desde fuentes desconocidas o en nombre de su banco, universidad o alguna persona que dice estar en peligro. No haga clic en ninguno de los enlaces del cuerpo de texto, no descargue el archivo adjunto y no envíe dinero a nadie, tampoco proporcione información personal, pues podría utilizarse posteriormente para fraudes en línea.

• Es importante ejecutar siempre las actualizaciones de software, sistema operativo, aplicaciones, complementos y navegadores web. Si no lo hace, será vulnerable y propenso a los ataques.

• Utilice las tiendas oficiales. Cada vez que desee descargar una aplicación en su computadora o dispositivo móvil, compruebe que se trata de un proveedor oficial o puede terminar siendo atacado.

• Recuerde que su comportamiento en línea no se puede eliminar, por lo que depende de usted proteger su huella digital y ser inteligente sobre el contenido que publica. Es importante que desarrolle algunos instintos para luchar contra los estafadores y mantener protegidos sus datos en línea.

• ¿Siente la necesidad de mantenerse siempre conectado? En algunos países, los servicios inalámbricos están disponibles en cafés, restaurantes, clubes y aeropuertos, mientras que a veces incluso se puede encontrar una red Wi-Fi gratuita en la calle. Simplemente porque es gratis, no significa que sea bueno para usarlo, ya que los hackers podrían estar detrás de él, simplemente esperando que le regalen contraseñas, información personal o detalles de su tarjeta de crédito.

Me gusta: Me gusta Cargando...