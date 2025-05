Luis Mandros, el mejor peruano en la historia del salto largo sueña en grande

El peruano se encuentra ubicado dentro del top de los mejores exponentes del mundo.

Días después de coronarse campeón sudamericano Indoor en Bolivia, José Luis Mandros regresó al Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna), para continuar por unos días con su preparación con miras al Mundial Indoor en Serbia. Nada detiene a este atleta que sigue escribiendo su propia historia, tras instalar un nuevo récord nacional en la modalidad de Salto largo.

Pasar los ocho metros es la meta máxima que tiene todo competidor y José Luis Mandros lo logró por primera vez en su carrera profesional, en el marco del último certamen oficial, al registrar una longitud de 8.17 metros, convirtiéndose en el mejor de nuestro país y continente.

“Desde hace mucho quería quedar marcado en la historia del deporte peruano, que el mundo vea cómo el atletismo nacional tiene talentos. Empecé el año muy bien, con mucha fuerza en el aspecto físico y enfocado en ganar medallas”, afirma el deportista, ubicado entre los seis mejores del ranking mundial.

Bajo ese convencimiento, el atleta superó el récord nacional instalado hace más de diez años por Jorge McFarlane, con 8.10 metros.

Eso no es todo, Luis Mandros también ha conquistado España, al ganar la presea dorada en el Indoor Trofeo Ibercaja “Ciudad de Zaragoza”, desarrollado en enero de 2022.

Precisamente, su buena performance en tierras europeas evidenció el gran momento que atraviesa. El peruano de 23 años, según refiere, ha mejorado su plan de alimentación y le ha sumado mayor exigencia a los entrenamientos desde el foso de arena.

“Sabía que en cualquier momento iba a superar los ocho metros. No caí en la desesperación y en la frustración. Fui paso a paso. Sumando el apoyo que recibí este año por parte de la Federación, la familia y el equipo técnico. Mi país significa mucho, siempre he querido que esté en lo más alto. No compito por hacerme más conocido o por dinero, sino por amor a mi deporte”, agrega.

Ahora, él apunta a clasificar a los próximos Juegos Olímpicos, con el objetivo de conseguir una presea histórica en su disciplina. Para ello, continuará su preparación en las pistas de Atletismo Fuente de La Niña, ubicado en Guadalajara-España, reconocido por ser sede de entrenamiento de estrellas como la venezolana Yulimar Rojas.

“Me quedé cerca de ir a Tokio 2020, pero miro con optimismo mi clasificación a París 2024. Pienso que puedo hacerlo, alcanzando la marca mínima. Comenzaré un ciclo olímpico, con mucha esperanza. En unos días regreso a España y continuaré con mi preparación”, asevera.

Entrena en España

Desde hace unos meses, Mandros recibe conocimientos de los mejores entrenadores del mundo, en España, tras recibir una beca deportiva anual. Su esfuerzo y perseverancia le ha permitido mejorar esa potencia que comenzó a despegar en cada control evaluativo realizado desde el moderno Estadio Atlético de la Videna, administrado por Legado.

“Mi consejo para los niños es tener paciencia, buen humor, convencimiento y apoyo de la familia. Es genial tener ahora campos tan bien cuidados, para que ellos y todos puedan entrenar y competir”, concluye.

Fuente: Agencia Andina