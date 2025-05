Estos son los avances y retos del Perú en ciencia y tecnología para integrarse a la OCDE

En los próximos meses se espera la aprobación del proyecto de reglamento de la ley del SINACTI.

El 2022 es clave para el Perú tras la invitación para iniciar el proceso de adhesión al Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), integrado por sus 38 Estados miembros. La inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) aún no es suficiente, pero los avances sí marcan los primeros pasos para acercarse a los estándares y buenas prácticas de la organización.

El presidente del Concytec, doctor Benjamín Marticorena, y la doctora Mónica Santa-María Fuster, directora de investigación de la Universidad de Tecnología e Ingeniería (UTEC), señalaron a la agencia que, para ser uno de los Estados miembro de la OCDE, Perú debe invertir más en ciencia, tecnología e innovación debido a que esa inversión trae retorno en productividad, desarrollo económico y prosperidad para el país.

“Actualmente el Perú invierte en CTI 0.13 % de nuestro PBI, cuando casi todos los países desarrollados están por encima del 2% de su PBI, y Corea del Sur e Israel están en 4%”, detalla Santa-María, investigadora del departamento de ingeniería ambiental de UTEC.

Si bien en la última década se ha registrado un incremento sostenido en la inversión que hizo el Perú, señala que aún es insuficiente. “Deberíamos estar como Chile que invierte 0.4% de su PBI, y luego empezar a subir a 1% y eventualmente llegar a un 2% para poder ser una economía competitiva, sino no vamos a poder diversificar, desarrollar nuevos productos, vamos a tener productividad baja y eso nos va traer siempre limitaciones”, refiere.

Al respecto, el doctor Marticorena manifiesta que, si bien la inversión no llega a niveles de otros países de la región, eso no quiere decir que no se hayan dado pasos importantes.

A inicios de febrero se logró concretar un nuevo préstamo del Banco Mundial (BM) por US$100 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú (SINACTI).

Cuando esta inversión esté disponible para su ejecución se priorizará la investigación, el desarrollo, y la innovación (I+D+i) en tres áreas estratégicas para el país: el cambio climático, la salud y la economía digital.

«Esto va a significar una mejora sustantiva, y una más fácil adhesión a este organismo internacional en el que tanto nos importa participar… Este año se podría avanzar bastante», sostiene. Se trata del primero de una serie de tres proyectos sucesivos por un monto total de US$300 millones.

Además, aún hay retos pendientes, sobre todo en innovación, opina Marticorena. «No hay una oferta tecnológica suficiente y allí también tenemos que poner un acento fuerte», indica.

Es por ello que, próximamente, se espera también contar con un préstamo por un monto similar o superior con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se sumará a lo obtenido recientemente por el Banco Mundial.

¿El Ministerio de Ciencia y Tecnología ayudaría al Perú en su ingreso a la OCDE?

El presidente del Concytec considera que la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología sería viable y adecuada en el camino de Perú a la OCDE siempre y cuando se asegure que «la asignación de recursos no va depender de voluntades partidarias, sino de las cosas decididas como las prioritarias en las políticas nacionales de CTI».

En su opinión, los avances en CTI -sobre todo, el incremento de la inversión- dependen en parte de la voluntad política, no solo del gobierno, también del Congreso.

Por su parte, la doctora Santa-María considera que el establecimiento de un nuevo ministerio CTI representaría más un riesgo, especialmente si hay inestabilidad política en el país.

“Pasar la ciencia y tecnología a un control político preocupa. Por un lado, tener un ministerio nos puede ayudar para solicitar más presupuesto pero, por otro lado, politiza la ciencia y eso hace más burocracia, más dificultad de gestión, cuando en CTI necesitas que la inversión sea rápida y eficiente”, explica.

Para la investigadora, tener un ministerio no asegura la gestión eficiente y agilidad que debe tener la ciencia, y más aún puede poner en riesgo la continuidad de los planes estratégicos y las políticas CTI.

“Si en Perú fuéramos eficientes en gestión, diría que sí, en todo caso, hay que evaluarlo a futuro. En mi visión, la cabeza de quien dirija Ciencia y Tecnología debe ser un comité consultivo meritocrático donde participen los mejores investigadores del país. Tal vez, en estos momentos, es mejor darle más autonomía al Concytec y fortalecerlo, como se viene haciendo, y está funcionando relativamente bien”, comenta.

Propuesta de reglamento de la Ley del SINACTI

En julio del año pasado se promulgó la ley que establece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). La norma define un nuevo esquema de gobernanza con tres niveles: 1) la definición estratégica de la Política Nacional de Ciencia, 2) Tecnología e Innovación, la implementación de esta política desde los programas en CTI, y 3) la ejecución de la misma de la mano de universidades, institutos de investigación pública, empresas privadas, consorcios regionales y otras entidades.

El doctor Marticorena informa que ya se envió a la PCM la propuesta de reglamento de la Ley del SINACTI. Su aprobación podría mejorar la calificación del Perú en ciencia y tecnología. «Nos puede poner en una situación ventajosa, incluso con respecto a otros países de América Latina», indica.

El reglamento de la ley permitirá adoptar las acciones necesarias para asignar mejor los recursos a los programas CTI, establecer redes de investigación a nivel regional e interregional, así como entre institutos públicos, academia y empresa, lo que permitirá integrar los esfuerzos en ciencia y tecnología.

Por otro lado, Concytec tuvo una reunión esta semana con miras a actualizar la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de determinar las prioridades de los programas regionales y sectoriales.

Como se recuerda, desde el 2020, el Concytec ha participado en las últimas reuniones del Alto Nivel sobre CTI y la reunión del Comité de Políticas de Ciencia y Tecnología (CSTP) de la OCDE. Su participación activa facilita al Concytec trabajar en proyectos de cooperación, intercambiar información sobre buenas prácticas y avanzar en el objetivo nacional de adherirnos a dicha organización internacional.

Fuente: Agencia Andina