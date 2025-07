El cambio climático y las vacunas COVID-19 se encuentran entre los temas de investigación. Los eventos científicos a tener en cuenta en 2021, según revista Nature.

El 2021 parece ser un año fundamental para la ciencia. El cambio climático, el avance de la ciencia espacial y las vacunas contra el covid-19 se encuentran entre los temas más importantes a seguir investigando este nuevo año, advierte una publicación en la revista científica Nature.

Aquí un recuento de las principales investigaciones que se deben tener en cuenta en el 2021, según la revista Nature.

Retorno climático

2021 parece ser un año fundamental para la lucha contra el cambio climático. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado en claro que actuará para restaurar el liderazgo del país en ese sentido, incluso volviendo a unirse al acuerdo climático de París para combatir el calentamiento global.

Un momento clave para las negociaciones climáticas llegará en la conferencia climática de las Naciones Unidas en Glasgow, Reino Unido, en noviembre. Los países harán una nueva ronda de compromisos sobre recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero, la primera desde que firmaron el acuerdo de París en 2015.

La Unión Europea y China tienen planes ambiciosos para convertirse en carbono neutral para 2050–60; Los científicos esperan ver si Biden establecerá objetivos similares para Estados Unidos.

Detectives COVID

Un grupo de trabajo establecido por la Organización Mundial de la Salud se dirigirá a China en enero de 2021 para tratar de identificar la fuente de la pandemia de COVID-19. El grupo, que incluye epidemiólogos, virólogos e investigadores de salud pública y animal, comenzará su búsqueda en Wuhan, la ciudad china donde se identificaron por primera vez las infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2 en 2019.

Las etapas iniciales del proyecto serán observe la carne y los animales que se venden en el mercado de Huanan, visitado por muchas de las primeras personas con COVID-19, y rastree sus viajes a través de China y a través de las fronteras.

Descubrir los orígenes del virus podría llevar años, pero los expertos creen que alguna nueva información saldrá a la luz a finales de año.

Vacunas y pandemia

2020 vio el despliegue de las primeras vacunas autorizadas para su uso contra COVID-19. La eficacia de varias vacunas nuevas se aclarará a principios de 2021. De particular interés serán los resultados de los ensayos clínicos de fase III de inmunizaciones desarrollados por las compañías farmacéuticas estadounidenses Novavax y Johnson & Johnson.

Es probable que estas inyecciones sean más fáciles de distribuir que las vacunas basadas en ARN fabricadas por Pfizer-BioNTech y Moderna, que ya han arrojado resultados de fase III pero deben almacenarse a temperaturas muy bajas. Como naturalezasalió a la imprenta, la vacuna Pfizer ya tenía autorización de emergencia para su uso en algunos países.

A fines del año pasado, Novavax lanzó dos grandes ensayos de su vacuna de proteína de punta viral en el Reino Unido y los Estados Unidos, que informarán a principios de 2021. La compañía podría producir hasta dos mil millones de dosis de vacunas por año. Johnson & Johnson está probando una versión de inyección única de su vacuna; por el contrario, los de Pfizer y Moderna requieren dos.

Unidad de acceso abierto

Todos los ojos estarán puestos en la publicación científica en 2021, ya que un proyecto de acceso abierto de dos años organizado por algunos de los financiadores de investigación más grandes del mundo llega a buen término.

Más de 20 organizaciones, incluida Wellcome en Londres, la Fundación Bill & Melinda Gates en Seattle, Washington, y el financiador nacional holandés NWO, comenzarán a estipular a partir de enero que los artículos académicos publicados a partir del trabajo que financian deben ser inmediatamente de lectura gratuita.

La iniciativa, llamada Plan S, podría significar el final de las suscripciones a revistas y permitir que cualquiera lea la literatura científica. Plan S ya ha impulsado a varios títulos, incluido Nature, a ofrecer publicaciones de acceso abierto por primera vez.

Renovación de células madre

Los científicos de células madre estarán esperando ansiosamente pautas actualizadas para la investigación de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre (ISSCR). La ISSCR, una organización de miembros, emitió directrices por última vez hace cuatro años.

La renovación, que incluirá orientación sobre estudios de ‘estructuras similares a embriones’ humanos que se cultivan a partir de células madre in vitro , podría proporcionar municiones para alargar la ‘regla de los 14 días’, que dicta que los investigadores no pueden trabajar con un embrión humano producido in vitro. durante más de dos semanas después de la fertilización y está consagrado en la ley en muchos países.

Extender el límite podría permitir a los científicos comprender mejor por qué tantos embarazos tempranos terminan en aborto espontáneo.

Hora de la verdad para la droga de Alzheimer

Está previsto que los reguladores estadounidenses decidan si el primer fármaco que, según se informa, ralentiza el avance de la enfermedad de Alzheimer, puede utilizarse como tratamiento. El fármaco, aducanumab, fabricado por la compañía farmacéutica Biogen, es un anticuerpo que se une a una proteína cerebral pegajosa llamada amiloide, que la mayoría de los científicos cree que podría ser el principal desencadenante de la enfermedad.

La evidencia de que la droga funciona es mixta. Dos ensayos clínicos de fase III han ofrecido resultados contradictorios, y un panel asesor independiente convocado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. Para evaluar la efectividad del medicamento dice que los datos no respaldan su uso.

Los únicos medicamentos para la enfermedad de Alzheimer aprobados hasta ahora tratan síntomas cognitivos como la pérdida de memoria, en lugar de la progresión de la enfermedad.

Operación Marte

La ambiciosa agenda de China para la ciencia espacial continúa en 2021. Una sonda china destinada a Marte debería aterrizar allí en febrero. La misión Tianwen-1 buscará agua y signos de vida utilizando 13 instrumentos, incluidas cámaras, radares y analizadores de partículas.

Si tiene éxito, será la primera exploración del país del planeta rojo y la única vez que una sonda con un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover aterrice allí.

Las embarcaciones de los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos también deberían llegar al planeta rojo aproximadamente al mismo tiempo.

Lanzamiento del telescopio largamente esperado

Octubre verá el tan esperado lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que su desarrollador, la NASA, llama el «telescopio espacial más grande, más poderoso y complejo jamás construido». Webb, de 8.800 millones de dólares, buscará repetir el éxito del Telescopio Hubble, que revolucionó la astronomía cuando se lanzó en 1990 y ha realizado más de 1.3 millones de observaciones desde entonces. Webb cubrirá más longitudes de onda que Hubble, lo que permitirá a los científicos profundizar en el Universo.

Efecto dominó

Los radioastrónomos podrían estar a punto de demostrar una nueva forma de detectar ondas gravitacionales aprovechando las estrellas de neutrones pulsantes como balizas. Al sincronizar con precisión las señales de estos púlsares, los equipos de Europa, América del Norte y Australia buscan detectar ondas de longitud de onda larga producidas por pares de agujeros negros supermasivos mientras orbitan entre sí en los centros de galaxias distantes.

Fuente: Agencia Andina/Foto AFP