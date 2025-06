Los Beisbolistas venezolanos que hoy defienden con amor a nuestro país

Marco Antonio Castellano, Wilson Montoya, Jonathan Farías, José Francisco Salas, Gabriel Alexander Hernández y Antonio Gutiérrez nos cuentan que «hoy tenemos muchos hermanos peruanos».

Marco Antonio Castellano, Wilson Montoya, Jonathan Farías, José Francisco Salas, Gabriel Alexander Hernández y Antonio Gutiérrez son los beisbolistas venezolanos, nacionalizados peruanos que estuvieron presentes el fin de semana en el Estadio de Béisbol del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres del IPD de Villa María del Triunfo.

El Instituto Peruano del Deporte a través de la Federación Peruana de Béisbol acogió a los beisbolistas «llaneros» que hoy son parte de la selección y reciben el apoyo para los entrenamientos y competencias, además de las subvenciones económicas que recibe la FDB.

En Venezuela, el deporte principal que practican desde niños es el béisbol, un deporte que lo llevan en la sangre. En nuestro país no es así y si bien, hoy se practica más y se está mejorando el juego, seguimos aprendiendo y progresando.

Hoy el deporte no conoce de fronteras y ante la migración venezolana a nuestro país hemos ganado elementos importantes con beisbolistas que cantan el himno nacional y aman nuestra bandera, aunque, siempre, con sensaciones encontradas.

El equipo nacional está integrado por 22 jugadores, de los cuales nueve conforman el equipo titular y nueve van al banco de suplentes.

José Francisco Salas nos cuenta que «no te miento, pero la sensación de jugar por Perú y enfrentar los residentes de Venezuela ha sido extraña, porque es primera vez que me pasa, nunca me había pasado por la cabeza eso, pero nada pues, lo afrontamos con mucha responsabilidad, muchas ganas de representar a este país y para adelante, a representar a Perú».

«Yo llegué al Perú un mes antes de los Juegos Panamericanos Lima 2019, no tuve la oportunidad de jugar por la selección, porque pensaba que no me iban a llamar, también ya era tarde, ahora me están dando la oportunidad de salir adelante y de jugar este hermoso deporte por el Perú», agregó Salas.

«Me inicié en Venezuela a los 3 años, gracias a Dios, me firmaron en un equipo profesional de Venezuela, luego he jugado en el extranjero y hoy defiendo al Perú», indicó.

«Ya he jugado contra mi país en un torneo en Nicaragua. Me dijeron «vendido» durante el juego y nada, lo dejé, no hice caso, es algo entre amigos y nos respetamos mutuamente», señaló José Francisco.

¿Cómo te llevas con los peruanos?, le preguntamos y nos contesta que «por supuesto que sí, me llevo bien con todos ellos, me siento de este país que me ha dado muchos hermanos peruanos y le agradezco bastante porque me han apoyado bastante en este difícil comienzo aquí en Perú. Le agradezco a todos mis hermanos que están aquí, mis compañeros que desde el primer día han tratado como una familia, como un hermano más».

«Estoy acostumbrado a las costumbres del país, mi papá es peruano y tenía un restaurante allá en Venezuela y ya estaba acostumbrado, hasta sé cocinar comida peruana», indicó.

¿Qué se siente estar en la cancha con la camiseta de Perú y escuchar al lado el himno de Venezuela? «Ya me pasó una vez en Nicaragua y fue algo extraño, escuchar el himno de Venezuela y yo estando de este lado, pero nada, nada, siempre con respeto, siempre con actitud de representar a este país, al Perú».