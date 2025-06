DIRECTV GO: Programación de Navidad y próximos estrenos

La App de streaming DIRECTV GO* ofrece una variada oferta de contenidos para ver en smart tv, celulares, tablets y computadoras.

La plataforma streaming DIRECTV GO trae las mejores películas para disfrutar en Navidad. Entre ellas están las románticas: Christmas in Rome, Christmas 9 to 5; las comedias: Sobreviviendo a la Navidad, el Regalo Prometido, entre otras. Esta selección de películas, así como los próximos estrenos, pueden verse en smart tv, celulares, tablets y computadoras.

PELÍCULAS NAVIDEÑAS

ROMÁNTICAS

CHRISTMAS IN ROME

Angela, una guía turística estadounidense en Roma, acepta mostrar a Oliver, un empresario que quiere comprar una empresa de cerámica italiana de alta gama. Oliver contrata a Ángela para ser su guía turístico alrededor de la Ciudad Eterna, ya que el dueño de la empresa de cerámica no se lo venderá hasta que aprenda «el corazón y el alma de Roma».

Disponible en DIRECTV GO.

CHRISTMAS 9 TO 5

Jennifer es una periodista de crímenes duros que debe encarar el trabajo de su vida: encontrar el verdadero significado de la Navidad. Cuando va encubierta en un gran almacén como vendedora de 9 a 5 de Viernes Negro a Nochebuena, encuentra su verdadera vocación y conoce al hombre de sus sueños.

Disponible en DIRECTV GO.

LAST CHRISTMAS: OTRA OPORTUNIDAD PARA AMAR

Una mujer joven a quien persigue la mala suerte acepta trabajar en Navidad en un almacén. Este trabajo como elfo de Santa cambiará su suerte y le permitirá conocer a Tom.

Disponible en DIRECTV GO.

COMEDIAS

FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

A Clay las cosas no le van bien. Su hermana, Carol Vanstone, CEO de la compañía, amenaza con cerrar su sucursal, así que Clay, gerente de dicha oficina, decide organizar una fiesta navideña épica para intentar conseguir un nuevo cliente.

Disponible en DIRECTV GO.

SOBREVIVIENDO A LA NAVIDAD

Drew Latham (Ben Affleck) es un publicista millonario. Justo antes de Navidad, sorprende a su novia Missy (Jennifer Morrison) con billetes de primera clase a Fiyi. Ella se horroriza de que él quiera pasar la Navidad lejos de su familia y, como Drew ni siquiera le ha presentado a su familia, concluye en que él no toma en serio la relación y lo abandona. Drew decide regresar al hogar de su niñez para recordar la época navideña con su familia. Sin embargo, la familia que ahora vive allí no es la suya, sino los Valco.

Disponible en DIRECTV GO.

EL REGALO PROMETIDO

En plena Nochebuena dos padres luchan por conseguir el único juguete que sus hijos quieren, un «Turbo Man».

Disponible en DIRECTV GO.

FANTASÍA

EL DUENDE

Adoptado de bebé por uno de los duendes de Santa, un hombre deja la fábrica para buscar a su familia en Nueva York.

Disponible en DIRECTV GO.

EL GRINCH

Basada en el clásico del Dr. Seuss, sobre un villano que programa arruinar la Navidad para los residentes de Whoville.

Disponible en DIRECTV GO.

LA LEYENDA DE LA BRUJA DE NAVIDAD

Seis alumnos de primaria sospechan que su profesora desaparecida es en realidad la Befana, una bruja navideña que entrega regalos a los niños buenos, por lo que deciden rescatarla y al mismo tiempo salvar las fiestas.

Disponible en DIRECTV GO.

PRÓXIMOS ESTRENOS

INFILTRADO DEL KKKLAN

Ron Stallworth es contratado como el primer oficial negro en el Departamento de Policía de Colorado Springs. Ron logra inmiscuirse en la organización local del Ku Klux Klan. Basada en hechos reales. Protagonizada por John David Washington y Adam Driver, bajo la dirección de Spike Lee.

Sábado 26 de diciembre a las 22 por Fox Premium Cinema (canal 562 & 1562 HD). Estará disponible en DIRECTV GO.

HIS DARK MATERIALS

Final de temporada. A pesar de haber pasado a otra realidad, Lyra es testigo de cómo se avecina la guerra que amenaza con destruir todas las dimensiones. Adaptación de la segunda novela de la trilogía de Philip Pullman.

Lunes 28 de diciembre a las 23 por HBO (canal 524 & 1524 HD). Estará disponible en DIRECTV GO.