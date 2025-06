Lluvia de meteoros “Oriónidas” podrá observarse en cielo peruano

Iniciamos el mes de octubre con una serie de eventos astronómicos que se apreciarán en el firmamento peruano, según registra el calendario astronómico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM).

El primer día de octubre continuaremos con el fenómeno del “Día sin sombra” en nuestro país, debido a que los rayos solares inciden verticalmente en una zona del territorio peruano a una hora indicada de ese día. Por lo tanto, los objetos colocados en forma vertical, como postes, edificaciones e incluso personas de pie, tendrán una sombra mínima durante ese momento. La duración de este evento es de unos 2 minutos aproximadamente.

Asimismo, el 8 de octubre, ocurrirá otro evento astronómico, se producirá la mayor separación angular entre el Sol y Mercurio. Así, al amanecer de dicho día y en dirección este, el planeta Mercurio podrá ser visible en el cielo con la mayor altura posible sobre el horizonte, durante un corto tiempo antes de que salga el Sol.

Al día siguiente, 9 de octubre, tendremos a nuestro satélite natural en su fase de Luna llena y podremos ver iluminada la totalidad del disco. La Luna saldrá cerca a la dirección este y se podrá ver durante toda la noche hasta el amanecer del día lunes.

Lluvia de meteoros “Oriónidas”

Este fenómeno astronómico se presenta desde el 26 de septiembre y durará hasta el 22 de noviembre, pero la mayor cantidad de trazas podrán ser observadas el día 21 de octubre. Se estiman unos 20 meteoros por hora visibles como máximo, cuando el radiante esté bien elevado sobre el horizonte.

¿Por qué se producen?

Se producen porque el cometa 1P / Halley dejó pequeñas partículas en órbita alrededor del Sol y estas ingresan a nuestra atmósfera cuando la Tierra cruza dicha órbita, desintegrándose y generando trazas de luz.

¿A qué hora podremos observarlo?

Este evento podrá ser observado durante varias noches, pero solo en el día 21 de octubre presentará su máxima intensidad. Esa noche, a partir de las 23:00 horas y hasta el amanecer podremos disfrutar del fenómeno desde nuestro país siempre y cuando contemos con un firmamento despejado, libre de nubes y nos encontremos bien alejados de la luz de las grandes ciudades.

Para finalizar el mes, el día 25 de octubre, tendremos “Luna nueva”, momento en el que nuestro satélite natural se situará, aproximadamente, en una posición entre el Sol y nuestro planeta Tierra. Durante esta fase, la Luna no nos muestra su parte iluminada. Es importante resaltar que como los tres cuerpos no forman una línea recta, no ocurrirá un eclipse.