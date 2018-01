Limpieza del río Rímac tienen gran avance y culminarían en 20 días

Trabajos se realizan desde hace una semana sin interrupciones, pese al desmonte diario que arrojan en el lugar y a la oposición de algunos “invasores” de terrenos.

En general la descolmatación y encauzamiento de ríos de Tumbes a Ica tienen un avance del 80%.

Las labores de limpieza en 3 kilómetros del río Rímac se vienen realizando de forma acelerada y sin interrupciones, pese al rechazo de un sector de la población de Carapongo en Huachipa que ha ocupado con sus viviendas el margen del río; y al desmonte que es continuamente arrojado en el lugar.

Así lo pudo constatar el ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández que llegó esta mañana a esta zona, desde el puente peatonal hasta la entrada a Huaycan en Ñana junto al director ejecutivo de AGRO RURAL Alberto Joo Chang, quien tiene a su cargo esta importante tarea, como unidad ejecutora del sector.

El titular del MINAGRI instó a los moradores a tomar conciencia del peligro que conlleva ocupar esta zona, que debería quedar libre; y que es parte del cauce del río.

“Hemos tenido algunas limitaciones para avanzar estos trabajos, por los pobladores que nos impiden limpiar el río, toda esta franja debe quedar libre, pero eso ya lo está viendo el ministerio responsable, empadronando a quienes viven aquí. A pesar de ello, esperamos culminar esta tarea en 15 o 20 días”, sostuvo.

Con la maquinaria instalada, se tiene previsto remover un poco más de 300 mil m3 entre piedras y sedimentos de la parte central del río. A su vez, el ministro refirió que se colocará un muro de aproximadamente 5 metros de alto.

“Esto va a permitir que el río siga encauzado y no se salga en la parte derecha”, puntualizó.

Agregó que de ser necesario, a fin de cumplir con el plazo establecido, se establecerá doble horario de trabajo para los operarios y personal que maneja las máquinas.

Hay que destacar que estas acciones preventivas, en ejecución demandan una inversión de más de 4 millones 700 mil soles y tiene ya un avance del 25%.

El Minagri a su vez, a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), viene trabajando en la limpieza y descolmatación del río Huaycoloro

AVANCE DE 80% DE TUMBES A ICA

De otro lado, el ministro José Hernández anunció que las labores de descolmatación y encauzamiento de ríos, desde Tumbes a Ica, a cargo de su sector, tienen un avance del 80%, siendo Piura la región que ya está preparada para la temporada de lluvias, pues las labores preventivas se encuentran culminadas.

“Todo lo que es Piura, hasta la Laguna La Niña (las labores), han sido culminadas en un 100% -la región- está totalmente preparada, pueden pasar 3 mil metros cúbicos sin ningún problema; y de modo general –en todos los ríos-tenemos un avance promedio de 80%, de Tumbes al sur”, enfatizó.

El ministro resaltó que “el 2017 fue un año importantísimo” para su gestión, pues cumplió con todo lo proyectado en las acciones preventivas, a fin de evitar que nuevas lluvias en la parte norte del país, repitan los efectos que dejó el fenómeno del Niño Costero.

“Todo lo que nos hemos propuesto terminar el 2017, lo hemos hecho. Estamos trabajando además en los ríos Zarumilla, La Leche, Olmos, Chicama y otros ríos; son 300 kilómetros que vamos a concluir –las labores- a mitad o tercera semana de este mes”, precisó.

Aseguró además que pese a temas administrativos y a las críticas de algunos especialistas que no creían en los trabajos que realizaba el MINAGRI, hoy la visión es distinta.

“Los especialistas ven ahora lo que no creían que íbamos hacer, habían críticas que solo arrimaríamos la tierra a un lado, no fue así, dijeron que no eliminaríamos los obstáculos y sí se ha hecho, luego que no habría canal guía, ahora tenemos uno de 70 kilómetros, ya hay una visión muy diferente del trabajo que hemos realizado, por eso puedo asegurar que Piura está preparada para las lluvias”, agregó.

Sin embargo indicó que en Piura corresponde ahora al GORE continuar con el trabajo de reforzamiento de las defensas ribereñas, para lo cual su cartera ya efectuó las trasferencias presupuestales correspondientes.

Me gusta: Me gusta Cargando...