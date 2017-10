Liga Contra el Cáncer lanza campaña “PONTE ROSA” para prevenir el cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama (19 de octubre).

La Liga Contra el Cáncer, con el apoyo de Ripley, Álicorp, Colgate, Roche, Reebok, Rímac y Baterías Etna; realizará en el mes de octubre su campaña “Ponte Rosa”, por el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama (19 de octubre), con el objetivo de invitar a las personas a perder el miedo y ponerse rosa dándose un tiempo para realizarse un autoexamen de mama en cualquier momento del día y además visitar al médico una vez al año para evitar la enfermedad.

Al respecto, Adolfo Dammert, Presidente de la Liga Contra el Cáncer, manifestó: “En el Perú, el riesgo de morir para las personas que tienen cáncer es sumamente alto. Tan solo en cáncer de mama, segundo tipo de cáncer con mayor incidencia en la mujer peruana, al día fallecen 4 mujeres a causa de esta enfermedad, casos que podrían ser evitados a través de un chequeo oportuno. Es por ello que lanzamos la campaña “Ponte Rosa”, la cual invoca a la población a perder el miedo y ponerse en acción para hacerse un autoexamen en cualquier momento del día y visitar al médico una vez al año. Hoy es el día de ponerse rosa y actuar contra el cáncer de mama”.

De esta manera, la Liga Contra el Cáncer a través de la campaña “Ponte Rosa”, dará acceso a que más mujeres puedan realizarse chequeo oportuno, es así que realizará despistajes de Cáncer de Mama por una donación de S/. 25.00, en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514), lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de mama de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará del 09 al 28 de octubre de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am.

Además, las familias peruanas podrán unirse a la prevención del cáncer de mama adquiriendo la edición limitada de Productos Rosa: Cereales Life Ángel de Alicorp, Jabones Protex, Suavizante de ropa Suavitel, ropa deportiva femenina de Reebok, lencería en tiendas Ripley y las baterías Etna Pinky, los cuales contribuirán a que la institución continúe realizando más despistajes de mama en las zonas menos favorecidas.

Asimismo, durante la campaña “Ponte Rosa”, por cuarto año consecutivo la institución liderará la iniciativa mundial de invitar diversas instituciones y empresas públicas y privadas, para que durante el mes de octubre se iluminen de rosa grandes monumentos, tal como lo hacen otros países. De esta manera, Palacio de Gobierno, Congreso de la República, Estadio Nacional, Plaza de Armas, Municipalidad de Miraflores, Municipalidad de San Isidro, Municipalidad de Lima, Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco de Crédito, Graña y Montero, Banco Financiero, Enel, Adex Perú, Crowne Plaza Lima, Jockey Plaza, entre otros, cambiarán la iluminación de su fachada a rosa, tal como lo hacen las más grandes ciudades del mundo.

Cabe resaltar que en el Perú, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer peruana y la primera causa de muerte por cáncer en Lima. Se estima que para el 2017, más de 4 mil 550 mujeres (12 mujeres al día) serán diagnosticas con cáncer de mama y 1,420

mujeres fallecerán a causa de esta enfermedad, si no se toman las medidas de prevención necesarias.

