Ley peruana no exige contar con un seguro contra incendios

Los incendios originados en almacenes informales o galerías como los acontecidos el mes pasado, revelaron una realidad alarmante: muchos no contaban con un seguro contra incendios. Según cifras de la SBS las primas de riesgos generales han disminuido en aproximadamente 5% (Marzo 2016 vs Marzo 2017) y las primas del ramo de incendio no son ajenas a esta disminución, causada principalmente por el mercado blando. Adicionalmente, el Perú es uno de los países con más bajo índice de penetración de seguros patrimoniales, ya que sólo llega a un 1.7% del PBI, reflejando la muy baja cultura de seguros en el país.

Los seguros contra incendios amparan principalmente siniestros contra el patrimonio. Según Violeta Paredes, Gerente Técnico de Riesgos Generales de JLT Corredores de Seguros, ninguna norma o ley peruana exige a los almaceneros contar con un seguro para proteger la propiedad, únicamente exige contar con un seguro SCTR en los almacenes de alto riesgo para protección de los trabajadores y/o visitantes. “Nuestro mercado es reactivo. Los empresarios y propietarios recién esperan a qué suceda un siniestro para pensar seriamente en la prevención. Los incendios no sólo generan cuantiosas pérdidas patrimoniales sino que también podrían afectar la vida de las personas dentro del local como fuera de él”, señaló.

El precio promedio para asegurar un almacén contra incendios varía en cuanto a la extensión del mismo y el tipo de industria y productos que almacene. “La construcción de 1,000 metros cuadrados tiene un valor aproximado de US$ 305,000 en zonas industriales; mientras que el seguro anual por cada 1,000 metros cuadrados están en el rango de US$ 300 a US$ 450. Para dar un ejemplo, la prima anual de un almacén de 15,000 metros cuadrados podría fluctuar entre US$ 4,600 a US$ 6,800”.

