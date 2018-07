Lescano anuncia precandidatura a la Presidencia de la República

Por Acción Popular

El legislador Yonhy Lescano anunció que presentará su precandidatura a la Presidencia de la República por el partido Acción Popular.

Según dijo el propio parlamentario, Alfredo Barnechea, quien postuló al citado cargo en las últimas elecciones generales, no es el candidato indiscutible de Acción Popular.

“Yo será precandidato de todas maneras por Acción Popular”, manifestó en declaraciones a Ideeleradio.

Lescano dijo tener diferencias con Barnechea en los ámbitos económico y social y aseveró que algunos sectores de su partido también comparten esas discrepancias.

Asimismo, mencionó que, en las elecciones del año 2016, en las que participó Barnechea como aspirante a la Presidencia, no hubo diálogo entre él y el partido, lo cual a su juicio afectó la candidatura de Acción Popular.

“No hubo diálogo y eso es terrible. Si no hay unidad en una campaña política, eso no camina y fue el problema donde comenzamos a bajar en las encuestas y donde se cometieron errores y no se quiso escuchar. Esa soberbia se paga. Quizás, se pudo haber evitado conversando con quienes tienen experiencia en la cancha”, aseveró.

Lescano había anunciado hace algunas semanas su candidatura a la Mesa Directiva del Congreso, aunque habría desistido debido a que no ha concitado el consenso necesario entre las bancadas.

