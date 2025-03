La última novedad de la inteligencia artificial: el Deep Fake

Con el pasar de los años la tecnología innova cada día más, por lo que se ven nuevos desarrollos que principalmente deberían servir para el beneficio de la humanidad.

En el caso del Deep Fake, primero habría que saber que es, que consiste en videos donde se simule que una persona dice algo que en realidad no dijo.

En otras palabras, se crea un video de alguien y con tecnología se mueven los labios de esa persona, para hacer entender que está hablando de un tema que no tiene nada que ver con lo que dice. En la red es posible encontrar distintos ejemplos.

Uno de sus beneficios más notables es generar videos a partir de fotos de fallecidos, aunque esto podría parecer un poco perturbador para algunas personas. Entre los usos más comunes está el de tomar la cara de una celebridad y ponerla en videos para adultos. Algunas de las celebridades más afectadas son las cantantes de bandas coreanas y las actrices de Hollywood.

¿Cómo puede influir en las personas comunes?

Se espera que en el futuro se hallen muchos más usos de esta tecnología. Quedará de parte de los dueños de esa tecnología decidir cómo van a promocionar los servicios relacionados; si van a ofrecer a la gente paquetes para obtener imágenes personalizadas u otras cosas.

Retomando el tema del Deep Fake, ya se ha visto que en películas se use la cara del actor o la actriz para replicar escenas donde él o ella no haya podido participar. En vez de llamar a un doble para crear una toma similar, se emplean diversos métodos por computadora, con el objetivo de continuar con la filmación. Puedes conocer más detalles siguiendo este enlace.

¿Cuál sería su uso con imágenes estáticas?

Desde hace unos años se han visto aplicaciones que cambian el rostro, agregándole arrugas, cambiándole el color del pelo e incluso invirtiendo el género de la persona. Esto es solo uno de los tantos usos que se le puede dar a dichas aplicaciones. Y no todo se limita a las apps de teléfonos, en computadoras se observa distintos software que alteran la resolución de las imágenes, cambian la gesticulación de una foto y logran que se vea mejor, acentuando las líneas masculinas en el caso de los hombres (la quijada, el mentón, etc.) y suavizando rasgos femeninos al reducir el tamaño de la nariz, aparte de conseguir una apariencia más delicada, en forma general. Incluso en pinturas se ve que como diversión se altere un poco famosos cuadros de pintores reconocidos como Leonardo Da Vinci, entre otros. Siempre y cuando no se haga con fines de estafar ni de engañar a la gente, no debería haber problemas; más bien todo debería ser en pro de la especie humana.