20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioDeportesLa hinchada peruana vuelve al Nacional para el partido amistoso con Jamaica
Deportes

La hinchada peruana vuelve al Nacional para el partido amistoso con Jamaica

peruinforma
By peruinforma
0
789

Para ingresar al recinto deportivo es necesario demostrar 3 dosis de la vacuna covid-19 y doble mascarilla o KN95.

La selección peruana de fútbol juega esta noche con Jamaica su último partido de preparación para la fecha doble de las clasificatorias a Catar 2022 y la hinchada rojiblanca se ha puesto la camiseta para acompañar al ‘equipo de todos’.

Las autoridades permitieron la venta de 12,000 entradas (30% del aforo del estadio Nacional). El hincha pudo ingresar a partir de las 5:00 p.m. solo si contaba con las 3 dosis de la vacuna contra la covid-19 y doble mascarilla (o una KN95).

A pesar de que no han podido ingresar con instrumentos musicales al estadio, la fiesta se armó en los alrededores, con decenas de personas entusiasmadas por la oportunidad de ver nuevamente en acción al equipo peruano.

Nuevos elementos 

El aficionado tiene la ilusión de ver una mejora en el equipo, tras el empate ante Panamá por 1-1. Contra Jamaica, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, seguirá probando alternativas para los partidos de la fecha doble: ante Colombia de visita y con Ecuador de local. 

El DT de Perú probó a Jairo Concha como alternativa en el medio campo, al igual que Luis Iberico y Alex Valera como delanteros. Ellos podrían sumar minutos en este partido de práctica.

Por otro lado, Jamaica no pondrá contar con sus principales figuras que militan en clubes de la Premier League inglesa, como Michail Antonio (West Ham), Bobby De Córdova-Reid (Fulham) y Leon Bailey (Aston Villa).

Fuente: Agencia Andina

Artículo anterior
Repaso de quechua: clases se transmitirán desde hoy en redes sociales de la MML
Artículo siguiente
Ministro Guillén anuncia conformación de unidad especial para enfrentar al sicariato
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Deportes

Perú en el mundial de fútbol estilo libre

peruinforma - 0
La freestyler Mishell Loli es la única peruana en competencia en el mundial de fútbol estilo libre. El Red Bull Street Style, el torneo de...
Deportes

Catar 2022: la selección peruana realizó su primer entrenamiento en Barcelona

peruinforma - 0
Trabajó con 21 jugadores, tras la inclusión de Edison Flores, Alexander Callens, Renato Tapia y Wilder Cartagena. Tras su llegada a tierras españolas, la selección...
Deportes

«Seré la primera mujer peruana en correr El Dakar 2019 en...

peruinforma - 0
Gianna Velarde, es una de las motociclistas peruanas más reconocidas del medio local. Tuvo cáncer a los 15 años y lo pudo vencer....
Deportes

Día Mundial de la Actividad Física: Minsa reafirma su compromiso con...

peruinforma - 0
Promueve la práctica regular de la actividad física, los hábitos y estilos de vida saludable y la reducción de los comportamientos sedentarios El Coliseo Eduardo...