La hinchada peruana vuelve al Nacional para el partido amistoso con Jamaica

Para ingresar al recinto deportivo es necesario demostrar 3 dosis de la vacuna covid-19 y doble mascarilla o KN95.

La selección peruana de fútbol juega esta noche con Jamaica su último partido de preparación para la fecha doble de las clasificatorias a Catar 2022 y la hinchada rojiblanca se ha puesto la camiseta para acompañar al ‘equipo de todos’.

Las autoridades permitieron la venta de 12,000 entradas (30% del aforo del estadio Nacional). El hincha pudo ingresar a partir de las 5:00 p.m. solo si contaba con las 3 dosis de la vacuna contra la covid-19 y doble mascarilla (o una KN95).

A pesar de que no han podido ingresar con instrumentos musicales al estadio, la fiesta se armó en los alrededores, con decenas de personas entusiasmadas por la oportunidad de ver nuevamente en acción al equipo peruano.

Nuevos elementos

El aficionado tiene la ilusión de ver una mejora en el equipo, tras el empate ante Panamá por 1-1. Contra Jamaica, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, seguirá probando alternativas para los partidos de la fecha doble: ante Colombia de visita y con Ecuador de local.

El DT de Perú probó a Jairo Concha como alternativa en el medio campo, al igual que Luis Iberico y Alex Valera como delanteros. Ellos podrían sumar minutos en este partido de práctica.

Por otro lado, Jamaica no pondrá contar con sus principales figuras que militan en clubes de la Premier League inglesa, como Michail Antonio (West Ham), Bobby De Córdova-Reid (Fulham) y Leon Bailey (Aston Villa).

Fuente: Agencia Andina