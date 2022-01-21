Repaso de quechua: clases se transmitirán desde hoy en redes sociales de la MML

La Municipalidad de Lima hoy inicia un nuevo curso virtual gratuito de quechua denominado “Yachasqaykita yuyariy” (Recuerda lo aprendido), que será transmitido en el Facebook y YouTube de la comuna limeña.

Las ocho clases se impartirán hasta el jueves 17 de febrero, los martes y jueves, de 5:30 a 7 p.m.

Las sesiones se desarrollarán en la plataforma Zoom para un máximo de 100 personas, pero serán transmitidas en las mencionadas redes sociales. El público podrá dejar sus preguntas e inquietudes en la sección comentarios y seguir las indicaciones que brindará la “yachachiq” (profesora) Yaritza Lagos.

En este repaso los participantes podrán evaluar lo aprendido a través de un cuestionario de 10 preguntas, al cual accederán mediante un enlace que se brindará al finalizar cada clase; el mismo estará disponible hasta la medianoche de ese día.

En el curso se recordarán los conocimientos básicos del quechua chanka, que se habla en la región Ayacucho, pero también expresiones y vocabulario del quechua collao, propio de la región Cusco.

Los estudiantes que deseen solicitar una constancia de participación deberán cumplir tres requisitos: estar registrados en el formulario de inscripción, asistir a todas las clases y obtener un total final de 60 puntos (la suma de todas sus evaluaciones).

Fuente: Agencia Andina