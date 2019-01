Califica de falsa nota periodística que lo vincula con ex directivo de FPF

El juez Richard Concepción Carhuancho dijo hoy que jamás se reunió o mantuvo un contacto telefónico con el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, recluido en un penal cumpliendo prisión preventiva en Chiclayo.

En ese sentido, Concepción Carhuancho, calificó de falsa la nota periodística de un diario local que lo acusa de haber sostenido conversaciones con Oviedo en noviembre del 2018.

“Jamás he tenido contacto personal ni llamadas teléfonos con este señor (Oviedo). La ciudadanía tiene que tener claro que el número celular de la nota periodística no me pertenece. Esta es una noticia falsa publicada para desprestigiarme”, manifestó.

Bajo su punto de vista existe una clara intencionalidad política para descalificar su trabajo como juez anticorrupción.

Precisó que es titular de una sola línea de teléfono celular, la cual constantemente cambia por motivos de seguridad. La última vez que cambió de número móvil fue en octubre del 2018.

“y no es el número que aparece en la publicación… esta nota no se ajusta a la verdad y me llama poderosamente la atención la intencionalidad por la cual se viene actuando”, ratificó.

Insistió en que nunca ha tenido vínculo directo ni indirecto con Oviedo, a quien tampoco conoce, añadió.

Dijo estar preparado para hacer frente a cualquier campaña o ataque en su contra en resguardo de su honorabilidad.

El diario Expreso publicó que, según el Ministerio Público, el exdirectivo de la FPF habría mantenido varias conversaciones telefónicas con el juez Concepción Carhuancho durante el mes de noviembre de 2018.

Asimismo, al ser consultado sobre la permanencia de los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, dijo que debe prevalecer la institucionalidad y no los intereses particulares.

Consideró que le hace mucho daño a la administración de justicia cuando se pretende manipular a las instituciones.

“Nadie debe interferir en el correcto y normal desarrollo del sistema de justicia. Que cada uno de los órganos cumpla su trabajo con total independencia”, anotó.

Fuente:Andina

