20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
spot_img
InicioPolíticaJNJ tomará juramento a nuevo juez de la Corte Suprema el 5...
Política

JNJ tomará juramento a nuevo juez de la Corte Suprema el 5 de agosto

peruinforma
By peruinforma
0
582

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que proclamará y tomará juramento como juez supremo a Víctor Antonio Castillo León, quinto magistrado elegido en la convocatoria N°003-2021-SN-JNJ, el viernes 5 de agosto.

Esto, luego que el juez concluyera el programa de alto nivel de formación a cargo de la Academia Nacional de la Magistratura, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

Después de la juramentación de ley y la expedición de los títulos correspondientes, el nuevo juez supremo podrá integrarse a la Corte Suprema de Justicia, tal como lo hicieron los magistrados que también fueron elegidos en la misma convocatoria.

Cabe recordar que Castillo León logró 93.39 puntos alcanzando el quinto puesto del cuadro de méritos del concurso público para la selección y nombramiento de jueces supremos. 

La ceremonia ha sido convocada para las 11 de la mañana, en el auditorio principal de la Junta Nacional de Justicia, en Paseo de la República 3285, San Isidro, y será transmitida por las redes sociales institucionales.

La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente que se encuentra sometido a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia.

Fuente: Agencia Andina

Artículo anterior
Testigos sustentan que declaración de presidente Castillo es traición a la patria
Artículo siguiente
Ministerio Público amplía investigación preliminar a jefe de Estado
peruinforma
peruinforma

RELATED ARTICLES

- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments

Te recomendamos leer:
Actualidad

Ministerio de Justicia desmiente que defensores públicos frustren allanamientos

peruinforma - 0
En aplicación de la Ley de Crimen Organizado El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), desmintió que las diligencias de allanamiento sean frustradas por...
Política

Sheput: iniciativa sobre prohibición de publicidad estatal es inconstitucional

peruinforma - 0
Suprime el derecho a libre expresión, señala El congresista oficialista Juan Sheput sostuvo hoy que la iniciativa que prohíbe la publicidad estatal en medios de...
Policiales

Ministro del Interior: comandante de la PNP tiene la confianza del...

peruinforma - 0
El ministro del Interior, Víctor Torres, aclaró que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, tiene la total confianza del...
Política

Personas citadas en reportaje sobre presunto ofrecimiento de trabajo ya no...

peruinforma - 0
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), respecto a la denuncia sobre ofrecimiento de trabajo en la institución que fue difundida en el programa...