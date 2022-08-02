JNJ tomará juramento a nuevo juez de la Corte Suprema el 5 de agosto

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que proclamará y tomará juramento como juez supremo a Víctor Antonio Castillo León, quinto magistrado elegido en la convocatoria N°003-2021-SN-JNJ, el viernes 5 de agosto.

Esto, luego que el juez concluyera el programa de alto nivel de formación a cargo de la Academia Nacional de la Magistratura, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

Después de la juramentación de ley y la expedición de los títulos correspondientes, el nuevo juez supremo podrá integrarse a la Corte Suprema de Justicia, tal como lo hicieron los magistrados que también fueron elegidos en la misma convocatoria.

Cabe recordar que Castillo León logró 93.39 puntos alcanzando el quinto puesto del cuadro de méritos del concurso público para la selección y nombramiento de jueces supremos.

La ceremonia ha sido convocada para las 11 de la mañana, en el auditorio principal de la Junta Nacional de Justicia, en Paseo de la República 3285, San Isidro, y será transmitida por las redes sociales institucionales.

La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente que se encuentra sometido a la Constitución, a su ley orgánica y a las demás leyes sobre la materia.

Fuente: Agencia Andina