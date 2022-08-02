Ministerio Público amplía investigación preliminar a jefe de Estado

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso ampliar la investigación preliminar al Presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de organización criminal e incorporar también como investigados a Beder Camacho y Eder Vitón.
A través de la cuenta de Twitter del Ministerio Público se informó que se investiga a Beder Camacho por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal.
Esto en calidad de autor, por la fuga del exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco.
Se informó además que esta ampliación forma parte de la investigación iniciada al mandatario, por el presunto delito contra la administración de justicia – encubrimiento personal.
Fuente: Agencia Andina