Jefe de Estado: no tengo duda que el Congreso aprobará reformas

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo no tener duda que el Congreso apruebe las reformas constituciones pendientes para que el 9 de diciembre la población pueda expresar su opinión en un próximo referéndum.

En declaraciones a la prensa luego de visitar el centro de innovación productiva y transferencia tecnológica de cuero y calzado en Arequipa, el Mandatario recordó que el Poder Legislativo tiene el compromiso de sacar adelante las propuestas del Ejecutivo.

“Van a aprobar, no tengo la menor duda, porque para eso son las instituciones, para eso son los compromisos (…) el Congreso ayer, no me ha dado la confianza a mí, al Presidente, la está dando a las reformas y es un compromiso ante los 30 millones de peruanos”, sostuvo.

El jefe del Estado precisó que el Decreto Supremo, donde se solicita la cuestión de confianza, es bastante claro, pues tiene dos ejes materializados en los cuatro proyectos de reforma constitucional.

“Es absolutamente claro, no hay donde perderse, la confianza ha sido dada de manera integran en función a la exposición del primer ministro, en consecuencia, no tenemos por qué dudar. El Congreso se comprometió con el Ejecutivo y el país, para aprobar las cuatro reformas”, dijo.

El presidente Vizcarra subrayó que, de esta manera, se puede llevar a cabo el referéndum el 9 de diciembre, para que toda la población pueda asistir cívica y responsablemente a dar su opinión en las urnas.

El pleno del Congreso aprobó anoche la cuestión de confianza sustentada por el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, con el fin de agilizar las propuestas de reforma política y de justicia, que se someterán a referéndum.

De otro lado, el mandatario inspeccionó las obras del Centro de Salud de la Joya, donde expresó el compromiso del Gobierno para que dicho centro esté en servicio en dos meses, para lo cual vienen trabajando con el municipio correspondiente.

(Fuente: Andina)

