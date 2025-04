Inversión en infraestructura de transporte fue de US$ 326 millones hasta julio

Esta vez el valor más alto fue el referido a la infraestructura del Metro de Lima con US$ 116 millones ejecutados por la Línea 2 (36% del total), dejando en segundo lugar al rubro carretero con US$ 100 millones, en tercero al portuario con US$ 82 millones y en cuarto al de aeropuertos con US$ 27 millones.

La inversión acumulada a julio en infraestructura de transporte realizada a través del mecanismo de Asociación Publica Privada (APP) representó el 62% del total de compromisos de inversión de las concesionarias. Respecto al nivel de avance, la infraestructura de carreteras alcanzó el 95%, seguido por puertos con 63%, vías férreas y líneas del Metro con 52% y aeropuertos con 23%.

Fuente: Alerta Económica