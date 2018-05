El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico tiene el agrado de presentar la exposición Instantes. Fotografías de Heinz Plenge Pardo bajo la curaduría de Luis Alfredo Agusti, que se llevará a cabo en la Sala de Exposiciones de la Universidad a partir del 8 de mayo de 2018.

La exposición Instantes. Fotografías de Heinz Plenge Pardo es un fascinante periplo visual por la naturaleza y cultura del Perú a través de la mirada del reconocido fotógrafo. Consta de cuarenta fotografías tomadas en un arco temporal que abarca de 2007 a 2018, obtenidas a pulso (vale decir, sin el apoyo del trípode), en exteriores bañados de luz natural desde el nivel del mar hasta los 5500 metros de altura. El paisaje peruano emerge en su imponente majestad, pero al mismo tiempo, en su pervivencia amenazada por la anarquía, el descuido o la ignorancia. El testimonio fotográfico de Plenge nos compromete con la defensa del entorno natural y la cultura que allí se ha desarrollado durante siglos. Las imágenes aquí mostradas interpelan desde su belleza y nos convocan de manera impostergable a construir una sociedad próspera, inclusiva y sostenible.

Heinz Plenge es fotógrafo profesional y editor de publicaciones con 22 años de experiencia que ha recorrido el Perú registrando su rico patrimonio natural y cultural. Dirige un banco fotográfico con más de un millón de fotografías y participa constantemente en producciones fotográficas y en la edición de publicaciones de alta calidad gráfica, especialmente de libros y revistas. En 2003 realizó un reportaje fotográfico exclusivo denominado El Cusco, Joya Cultural por encargo de la revista National Geographic (edición en español). En 2007, durante una asignación para la Sociedad Zoológica de Fráncfort en la selva de Madre de Dios, obtuvo fotografías que dieron la vuelta al mundo y que probaron la existencia de nativos amazónicos en aislamiento voluntario, hasta ese momento desconocidos. Ha sido editor de fotografía de cientos de publicaciones para PromPerú. Los libros Quinua y Chía, de los que es autor fotográfico, fueron ganadores del Gourmand Awards en las categorías Special Award of the Jury (2013) y Best Innovative Cook Book (2014), respectivamente.

Instantes. Fotografías de Heinz Plenge Pardo

Curaduría: Luis Alfredo Agusti

Cuidado de montaje: Maricel Delgado

Apoyo en el cuidado del montaje: Monserrat Gómez de la Torre

Del 8 de mayo al 14 de junio de 2018

Sala de exposiciones del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico

Jr. Sánchez Cerro 2121 – Jesús María, Lima – Perú

De lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Ingreso libre

