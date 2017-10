Con innovación se mejora la exportación

La innovación en el uso de insumos, envases y formas de consumo es fundamental para que la oferta de alimentos peruanos al mundo siga creciendo, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez, durante la ceremonia de premiación del VIII Concurso de Innovación, realizada en el marco de la feria Expoalimentaria.

Hay que señalar que la exportación de alimentos entre enero y julio (excluyendo el café) fue de aproximadamente US$ 3 mil 324 millones 146 mil. No solo fueron productos frescos, sino con valor agregado (conserva, combinaciones, gourmet, ready to eat y otros), en envases cada vez más prácticos, acorde a las exigencias del consumidor.

Conscientes que la innovación es fundamental para que la oferta exportable peruana llegue a más mercados internacionales, ADEX organizó el VIII Concurso de Innovación que premió a las empresas peruanas que desarrollaron, de manera ingeniosa y creativa, nuevos productos para la industria alimentaria.

El premio para el “Mejor Producto Innovador” fue para Quinua y Farro con Pesto Peruano Cremoso, elaborado Sociedad Agrícola Virú, empresa con más de 20 años en el mercado, cultivando, procesando y exportando productos agroindustriales.

Varilias señaló durante su discurso, que para ser competitivas en el mundo, las empresas tienen la obligación de desarrollar productos innovadores y de calidad. “País que no innova está condenado al fracaso, en ADEX somos conscientes de ello y exhortamos al gobierno un apoyo frontal a los mecanismos de innovación”, dijo.

En ese sentido, refirió que el proceso de integración profunda de la Alianza del Pacífico, a través de los consejos empresariales de Colombia, Chile, México y Perú, está jugando un rol muy importante”.

