Importaciones de chocolates crecieron un 42% en enero

Los chocolates son los regalos habituales para celebrar el Día de San Valentín y, en el caso de nuestro país, la mayor parte de ellos proviene del exterior.

En ese sentido, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) dio a conocer que las importaciones de este producto registraron un crecimiento del 42% en el mes de enero último, respecto del mismo mes del 2020, y alcanzaron un valor de US$ 4,9 millones.

Conforme a las estadísticas del Idexcam, en enero del año pasado la importación de chocolates sumó US$ 3,4 millones.

El desempeño positivo de estos productos se explica también por la mayor demanda y consumo de productos azucarados y carbohidratos durante el confinamiento y restricción social, que se estableció durante la pandemia.

Entre los principales proveedores de chocolates al mercado peruano figuran Singapur, país al cual se compró chocolates por un valor de US$ 1,2 millones, seguido de Países Bajos con US$ 79.322, Brasil con US$ 787.567 y Estados Unidos con adquisiciones ascendentes a US$ 403.164. Estos cuatro países concentran el 50% del valor importado.

No obstante, entre enero y diciembre del 2020, y con una crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, las importaciones de chocolates retrocedieron 11,4%, tras sumar US$ 36,2 millones, cifra menor a los US$ 40,8 millones registrados en el 2019.

El año pasado los meses más críticos para este tipo de importaciones fueron mayo y julio, cuando las compras al exterior sumaron US$ 1,5 millones y US$ 2,3 millones, respectivamente.

Sin embargo, en agosto –con la progresiva reactivación de la economía– las compras desde el exterior se dinamizaron alcanzando los US$ 3,2 millones, importaciones que siguieron creciendo hasta US$ 3,4 millones en diciembre del 2020.