HBO: nueva temporada de “True Detective”

Se inicia como una previa de maratón de documentales sobre crímenes famosos



Algunos de los crímenes más famosos de la historia reciente han sido documentados en ocho electrizantes producciones originales de HBO que se presentarán el 7 de enero a través de un maratón comenzando a las 10:37 A.M. por HBO Signature. El especial se presenta en anticipación de la tercera temporada de la exitosa serie TRUE DETECTIVE con un elenco liderado por el ganador del Oscar® Mahershala Ali (Luz De Luna).

Los documentales que forman parte del maratón son:

AMERICA UNDERCOVER – PARAÍSO PERDIDO: LOS HOMICIDIOS DE LOS NIÑOS DE ROBIN HILLS (AMERICA UNDERCOVER – PARADISE LOST: CHILD MURDERS AT ROBIN HILLS) | 10:37 A.M.

El primero de una interesante trilogía de documentales que sigue el juicio de Jessie Misskelley Jr.,

Damien Echols y Jason Baldwin – tres jóvenes acusados del asesinato y mutilación de tres niños preadolescentes ocurrido en 1993 en West Memphis, Arkansas (EE. UU.), y cuyos cuerpos fueron encontrados en una zona conocida como Robin Hills. Pese a tener coartadas sólidas, y sin pruebas concretas, los tres acusados están bajo la lupa por presunto satanismo.

AMERICA UNDERCOVER – PARAÍSO PERDIDO 2: REVELACIONES (AMERICA UNDERCOVER – PARADISE LOST: REVELATIONS) | 1: 08 P.M.

La segunda entrega de esta trilogía vuelve a revisar esta historia cinco años después de la sentencia que, en 1994, envío a tres adolescentes a la prisión por el homicidio de un trío de niños en Arkansas. Marcado por insinuaciones de satanismo, alegatos de confesiones forzadas y declaraciones de los padres de las víctimas, el caso se convirtió en el más controversial en la historia de este estado. Este segundo documental ahonda en la incógnita que aún persiste: ¿son realmente culpables?

AMERICA UNDERCOVER – PARAÍSO PERDIDO 3: PURGATORIO (AMERICA UNDERCOVER – PARADISE LOST 3: PURGATORY) | 3:24 P.M.

La conclusión de esta trilogía comienza luego de que los acusados pasan 20 años en la cárcel, cuando nuevas pruebas de ADN revelan que podrían ser inocentes de tan horrible crimen.

LOS CRÍMENES DE CHESHIRE (THE CHESHIRE MURDERS) | 5:29 P.M.

El impactante documental sigue los eventos del 23 de julio de 2007, cuando dos ex convictos asesinaron brutalmente a una familia en Cheshire. El programa presenta entrevistas exclusivas con familiares y amigos de los perpetradores.

VALENTINE ROAD: EL ASESINATO DE LAWRENCE KING (VALENTINE ROAD) | 7:29 P.M.

Un impactante documental que investiga el asesinato de un joven que había comenzado a explorar su identidad sexual, revelando los motivos detrás del horrible crimen y, además, narrando sus complejas consecuencias.

MADRE MUERTA Y QUERIDA (MOMMY DEAD & DEAREST) | 9:00 P.M.

La escalofriante historia de Claudine “Dee Dee Blanchard” y de su hija, Gypsy Rose Blanchard, quien confesó haberla asesinado a causa de la manipulación y los abusos cometidos hacia ella desde la infancia.

CUIDADO CON SLENDERMAN (BEWARE THE SLENDERMAN) | 10:25 P.M.

Una mirada al espeluznante caso de dos chicas de doce años, en Wisconsin, que apuñalaron 19 veces a una compañera en un intento por rendir homenaje a Slenderman, un monstruo ficticio de la Internet. Este documental va más allá de los titulares y examina cómo el aislamiento adolescente, la salud mental y la conflictiva naturaleza de la Internet crearon un peligroso mandato para dos jóvenes con consecuencias de por vida para todos los involucrados.

CRÍMENES DE PENSAMIENTO: EL CASO DEL POLICÍA CANÍBAL (THOUGHT CRIMES: THE CASE OF THE CANNIBAL COP) | 12:22 P.M. (8 DE ENERO)

El filme aborda el extraño caso de Gilberto Valles, ex policía de Nueva York, acusado en 2012 de planear el secuestro de mujeres para luego asesinarlas y comérselas. Según él, solo se trataba de una fantasía que jamás llevaría a cabo.

