Gremios Sindicales exigen derogación del régimen CAS

Reclaman la aplicación de la ley Nro. 31131.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Sigrid Bazán (CD-JPP), organizó un conversatorio que congregó a representantes de los diversos gremios sindicales del país, para escuchar el pedido de los miembros que exigen se revoque el régimen de contrato administrativo de servicios (CAS).

“Hemos evidenciado la necesidad de escuchar a los actores involucrados, especialmente a los afectados por la normativa que emana del Congreso. Independientemente de los problemas que ha existido en el Tribunal Constitucional, en el tema de la precariedad de las condiciones laborales que no han sido resueltas, por el distanciamiento de la clase política con respecto a los problemas reales de los trabajadores”, afirmó.

“Tenemos cuarenta o más regímenes laborales distintos y hasta la fecha existen proyectos de regímenes que precarizan las condiciones laborales, en muchos casos buscan dejar a los trabajadores CAS sin CTS, gratificación, ni derechos laborales que a la fecha están establecidos en muchos países, pero aquí no es el caso”, recalcó.

“Muchos siguen la lógica que tener empleo es mejor que no tenerlo, y esa lógica perversa normaliza la explotación laboral, el sub empleo y la informalidad. En muchos casos se premia al trabajador que pasa más horas en la empresa, pero en realidad se premia al trabajador que sufre, que pasa menos tiempo con su familia, sin contar con el tiempo suficiente para estudiar y crecer como profesional”. El CAS Nunca Más fue un clamor que recogió este gobierno, un compromiso al cual se le dio la espalda”, acotó.

Alan Díaz Balcazar, Secretario General del Sindicato de Trabajadores CAS de la Universidad Nacional de Trujillo y miembro del Movimiento Nacional CAS Nunca Más comentó que los trabajadores CAS buscan el respaldo del Congreso de la República. Los gremios buscamos que se cumpla la Ley 31131, No queremos que nuestros hijos tengan un trabajo precario, por lo que iniciaremos un “Paro Laboral” de no verse cumplidas nuestras exigencias, argumentó.

Por su parte, Nancy Carmen Rivadeneira, secretaria del Sindicato Nacional Integración Reniec – Sinair comentó que a pesar de haberse creado la “Ley Servir”, esta no ha tenido ningún resultado, ya que no ha animado a ejecutar buenas políticas públicas. Se necesita cambiar la visión de la política pública para confirmar el reconocimiento de los derechos humanos. Estas políticas no están siendo eficaces, ya que dañan la estabilidad económica, acotó.

Por su parte, Miguel Malpartida, vocero del movimiento nacional CAS Nunca Más, afirmó que los trabajadores CAS siguen siendo discriminados por más de 14 años, por lo que es una injusticia total, porque ningún gobierno ha tenido la disposición de brindar el pase al nombramiento que es un derecho del trabajador.

Finalmente la congresista Bazán concluyó que se ha vuelto una necesidad el que muchos representantes sindicales tengan que venir a Lima, para ser escuchados, pero esto no debería darse. “Quienes hemos sido trabajadores conocemos lo que son los diversos regímenes laborales explotadores. Desde aquí doy mi compromiso para descentralizar las labores e ir a provincia para poder escuchar el clamor de los trabajadores sindicales para movilizar fuerzas en favor de sus derechos”, “El régimen CAS se creó de manera excepcional, no puede ser una ley normalizada, ni permitiremos que se puedan crear nuevas leyes que perjudiquen a los trabajadores”, sentenció.