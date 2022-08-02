20.5 C
Deportes

Surfistas nacionales Miguel Tudela, Manuel Robles y Kalea Gervasi ganaron el ALAS de Punta Rocas

Perú dominó en casa; Darshan Antequera de Costa Rica y Candelaria Resano de Nicaragua son los nuevos líderes del ranking.

Hubo triplete peruano en el segundo ALAS (Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales) del año con los nacionales Miguel Tudela, Manuel Robles y Kalea Gervasi ganando en las perfectas olas de Punta Rocas en las divisiones Open, Junior y Damas.

Fue una victoria también para los goofy footers, ya que todos los campeones se paran con el pie izquierdo detrás. No solo eso sino que 10 de los 12 finalistas no fueron regulares, indicó la web de DUKE.

Miguel Tudela mantuvo la racha que trae de ganar en Iquique y Galápagos, y de vencer a Griffin Colapinto (Estados Unidos) en Saquarema: Ganó una final pesada con 15,5, dejando a Joaquín del Castillo segundo con 12,9, a Darshan Antequera (Costa Rica) tercero con 9,1 y a Sebastián Correa cuarto con 6,4.

Entre los juniors el surfing limpio, de líneas bien definidas y explosivo de Manuel Robles, ganó sumando 12 puntos para ganarle a Alejandro Bernales (2º), Romeo Chávez (tercero) y Mariano Maugere (cuarto).

Finalmente, el power surfing de Kalea Gervasi fue superior en la final femenina, dejó al mejor regular footer de todo el evento, Candelaria Resano (Nicaragua) en segundo lugar y a Melanie Giunta y Margarita Conde (Colombia) en tercero y cuarto.

Con este resultado, el tico Darshan Antequera asumió el liderazgo en la Open dado que compitió en la etapa de Jacó y la de Punta Rocas, ubicándose en ambas en tercer lugar en el evento.

PODIO:

Open
1- Miguel Tudela
2- Joaquín del Castillo
3- Darshan Antequera
4- Sebastián Correa

Junior
1- Manuel Robles
2- Alejandro Bernales
3- Romeo Chávez
4- Mariano Maugere

Damas
1- Kalea Gervasi
2- Candelaria Resano
3- Melanie Giunta
4- Margarita Conde

FUENTE: DUKE

