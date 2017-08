Gamers: se darán encuentro en la Final del Torneo Phantomers

Doce de los equipos gamers más destacados del Perú se enfrentarán durante dos días consecutivos en Gaming Factory.

Tras un mes de intensa preparación con más de 35 horas de práctica semanales, los doce equipos profesionales gamers, se reñirán la gran Final del Torneo Phantomers el sábado 5 y domingo 6 en Gaming Factory de Lince.

Entre los equipos se encuentra el vociferado Infamous que competirá con once rivales del mismo nivel: Elite Wolves, Luccini, Shot eSport, Old School Gaming, Thunder Awaken, Mad Kings, StormBorns, New Playa, TFG eSport, Outsiders y un último equipo sorpresa que irá de incógnito.

Sábado 05

Los competidores serán clasificados en grupos de tres equipos cada uno, de los cuales, se obtendrán cuatro equipos ganadores al finalizar el día.

Domingo 06

Se realizará la semifinal entre los cuatro ganadores del día anterior; los que son derrotados en esta etapa, tendrán la oportunidad de seguir en competencia debido a la modalidad Lower Bracket.

Para la gran final, el ganador del Lower Bracket se enfrentará el ganador del Upper bracket, y uno de estos se llevará la victoria.

El videojuego Phantomers: Insurreción, en su primer mes de lanzamiento, ya cuenta con más de 100,000 usuarios registrados en toda Latinoamérica.

Para descargar el videojuego, entra a http://www.playwithlatam.com y/o visita su fanpage www.facebook.com/phantomerslatino

