Expertos analizarán : Sistema de salud público e inversión en infraestructura

Desempeño de dos ejes fundamentales

La Asociación de Contribuyentes del Perú tiene el agrado de invitar a usted al Foro “Balance de los sectores Salud e Infraestructura 2018”.

En medio de tanto ruido político, este foro analizará el desempeño del Estado en dos ejes fundamentales; el sistema de salud público y la inversión en infraestructura. Se conocerán los hallazgos de diversas investigaciones realizadas por la Asociación en el 2018, y se contará con la opinión técnica de renombrados especialistas y representantes de gremios y empresas vinculadas a estos dos sectores.

El Bloque Infraestructura será de 8: 30 a.m. a 10: 30 a.m. y el Bloque Salud 11:00 a.m. a 1.00 p.m.

El evento tendrá como expositores a Leonie Roca, presidente de AFIN; José Escaffi, gerente general de AC Pública; Daniel Querub, CEO IBT GROUP Perú y Antonio Amico, Director MENORCA.

Me gusta: Me gusta Cargando...