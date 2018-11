Evo Morales Vs. Carlos Mesa: el encontronazo por caso Lava Jato

Las investigaciones y supuestos vínculos de políticos bolivianos con los casos de corrupción Lava Jato desataron este martes un duro cruce de palabras entre el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el candidato y exmandatario Carlos Mesa, a quien el oficialismo implica en estas indagaciones.

Estas fueron las principales declaraciones de Morales (durante un acto en el Beni por la mañana) y de Mesa (que habló en La Paz por la tarde).

En un acto en la región amazónica de Beni, Morales aseguró que Mesa le ha involucrado en el caso Lava Jato y le emplazó a presentar en las próximas 24 horas pruebas de ello o a retractarse. Lo llamó varias veces “cobarde” y “maleante”.

“Si no, tendrá que atenerse a las consecuencias. Que no se meta con el movimiento indígena, que no se meta con los movimientos sociales, nosotros somos la reserva moral de la sociedad”, espetó.

“El presidente Evo Morales actúa como dictador”, así respondió Carlos Mesa, candidato del FRI, a las advertencias del presidente Evo Morales, que hoy le dio 24 horas para que se retracte de sus acusaciones en torno al caso Lava Jato. “No le tengo miedo”, agregó el expresidente.

Mesa aclaró que en ningún momento acusó a Morales sino que pidió que las investigaciones en torno a este caso también incluya al gobierno del Movimiento Al Socialismo, una postura en la que se mantiene.

“Debo decirle, no le tengo miedo señor presidente, seguiré actuando como lo he hecho toda mi vida. Estoy con EL FRI, con SOL.bo porque vamos a ganar, gobernaremos con independencia de poderes. No puede seguir amenazando como si fuera un dictador y ningún ciudadano puede tener miedo de decir ‘Bolivia dijo No’ porque podría ir a la cárcel”, agregó Mesa, que llegó al TSE acompañado del alcalde de La Paz, Luis Revilla.

(Fuente: Nodal)

