En lo que va del año más de 850 000 personas fueron intervenidas por incumplir restricciones durante emergencia sanitaria

El ministro del Interior, José Elice, informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a 852 604 personas en lo que va del año por incumplir las restricciones dictadas por el gobierno debido a la pandemia de la covid-19.

Asimismo, indicó que desde el 29 hasta las 6.00 de la mañana del 30 de abril, 6513 ciudadanos fueron intervenidos por el mismo motivo.

Agregó que durante 2021 se impusieron 290 304 multas a quienes cometieron infracciones como transitar en horarios no permitidos y sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, no usar mascarilla, no respetar el metro de distancia o no portar el DNI.

“Cabe mencionar también que la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, resguarda el traslado y distribución de cada lote de vacunas contra la covid-19 que llega al país y se reparte a nivel nacional”, agregó en conferencia de prensa.

En otro momento, Elice aseguró que en los distintos operativos que ejecuta la PNP para garantizar el orden público y la seguridad de las personas -como hace unos días en el Morro Solar, en Chorrillos, y en la zona denominada Lomo de Corvina, en Villa El Salvador-, se está respetando el estado de derecho.

“Queremos expresar que es una Policía que está actuando de manera profesional, dentro del marco de la ley, con firmeza y a la vez de manera controlada como establece la legislación sobre el uso de la fuerza y ese sano equilibrio con el respeto de los derechos humanos”, apuntó.

Elice, además, reiteró que es una preocupación general en el gobierno de transición y emergencia los problemas de falta de vivienda de algunos ciudadanos, pero resaltó que no se puede actuar al margen de la ley ni violentando la propiedad pública o privada.

“Fueron operaciones muy bien planificadas, como me consta, además de muchas otras que la Policía Nacional ha ido ejecutando en estos últimos meses y que aparecen en los medios de comunicación, incluyendo en la lucha contra la criminalidad”, refirió.

Sobre este último punto, el ministro Elice recalcó que desde el sector Interior se viene trabajando intensamente para reducir el índice de criminalidad, coordinando con los gobiernos locales y utilizando todos los recursos que tiene a la mano la Policía Nacional, con la voluntad del alto mando institucional y el apoyo de Migraciones, Sucamec y Bomberos, en lo que les compete.

Respecto al posible debate entre los candidatos presidenciales, que se realizaría mañana en Chota, Cajamarca, el titular del Interior aseguró que se ha coordinado con la PNP para garantizar todas las condiciones para el respeto de las reglas establecidas por la pandemia y garantizar la seguridad de las personas y el orden público