“El Negrotismo Ilustrado” de ZAV llega a Barranco

La nueva producción de ZAV, banda que fusiona la música negra del Perú con el jazz, el pop y música latina, contiene 10 temas de la autoría de Zavala, entre festejos, landós y valses, con estructuras rítmicas propias que te invitan al baile y la diversión. El reciente estreno de “Oye nena”, su primer sencillo ha recibido las mejores críticas por parte de conocedores.

“’Oye nena’ “es una canción que me gustó a primer oído, la escuché y la recomendé a todo el mundo. Me gustó mucho el nivel de composición. Si bien la letra es sencilla, tiene su dosis de poesía. La rítmica afroperuana es compleja, hasta ahora yo no había escuchado algo así”, ha dicho Mábela Martínez, productora musical y presentadora del espacio televisivo “Sonidos del mundo”.

Con “El Negrotismo Ilustrado”, proyecto ganador del premio de Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura 2018, en la modalidad de Producción Musical, ZAV aporta su grano de arena a la lucha de comunidad afroperuana por su identidad y reconocimiento. Destacados músicos de aplaudida trayectoria como Pudy Ballumbrosio en la percusión, Hugo Ortiz en la guitarra, Raffo Carlos en los sintetizadores, Amauri Suárez en la guitarra y Kike Purizaga en el piano también son parte de la banda.

De sus invitados

Viento Paraca es una agrupación que reúne timbres y ritmos de distintas partes del Perú y del mundo logrando un sonido que transita entre lo antiguo y lo moderno, lo misterioso y lo lúdico. Su viaje musical parte en la costa y pasa por la sierra hasta llegar a la selva. Tomando elementos de la música tradicional y la música moderna (jazz y afrobeat), llevan al oyente por un viaje a través de paisajes y fiestas. Desde su formación, en el 2017, Rodrigo Castillo, Louis Schofield, Paloma Pereira, Alonso Rodríguez y Daniel Vigo integran la banda.