¿El Android de tu Smart Tv tiene licencia?

Para comprar un Smart TV es importante saber qué aplicaciones ofrece, pero también es vital conocer si las actualizaciones se ejecutarán de forma adecuada. Por eso es necesario que la marca cuente con licencias oficiales.

Lima, 4 de febrero de 2022.- Android es uno de los sistemas operativos cuya popularidad se consolidó en los smartphones. Por tal motivo, cuando un Smart TV se ofrece en el mercado peruano es común vincular esta gran cantidad de apps que ofrece Android desde el celular.

Sin embargo, para que un Smart TV tenga realmente un sistema operativo Android hecho para TV es importante corroborar que el producto cuenta con Sistema Operativo Android TV.

Entonces, es en ese momento que se puede marcar una diferencia entre los Smart TV que cuentan con sistema Android, pero que no cuentan con Android TV.

Al respecto, Juan José Sandoval, conductor del programa Tecnología & Negocios, comenta: “En el mercado local hay marcas que se han aprovechado que, por ejemplo, en China, al no tener acceso a la las herramientas de Google, se usa mucho el sistema operativo Android abierto, es decir una versión que no es certificada para Smart TV de parte de Google o de Android. El problema surge cuando no se logra tener acceso a las herramientas de Google, o tampoco a actualizaciones de seguridad y desarrollo de Google. Pero lo más peligroso se da para quien busca más apps, pues no se tendrá acceso a Google Play. Estos Smart TV con sistema operativo Android abierto cuentan con tiendas de apps que están hechos en un servidor de la marca o un proveedor donde se alojan varios aplicativos populares”.

Esta problemática se vuelve más compleja con el tiempo, al pensar que, porque un aplicativo es gratuito para el usuario final, es también gratuito para las marcas. “Para las grandes marcas que fabrican Smart TV, es importante ser rigurosos en la parte de los desarrolladores de estos aplicativos, para comprobar compatibilidad con los aplicativos, y a partir de ahí la siguiente etapa de control de calidad, ya que marcas como Netflix, Prime o Disney requieren la garantía de la operación comercial, el plan de marketing, países donde se venderá el producto, etc. Y recién ahí se llega a un acuerdo de licencia, que a través de un royalty y un contrato se concede el derecho al uso de los lineamientos de imagen”, explica Sandoval.

Un ejemplo concreto en el mercado peruano es el famoso botón de Netflix en el control remoto del Smart TV. Salta la pregunta si es que dicha ruta hacia el aplicativo viene de fábrica o fue adaptado localmente. Si es que cuenta con autorización de la marca para crear este atajo que para el usuario pasa desapercibido.

“En el caso de las licencias, no se le está pidiendo derecho de uso ni a Netflix, Disney, ni a Prime, por ejemplo, para que sus logos se usen en las cajas y en la publicidad. Entonces, se están dejando de pagar royalties de producción, y claro luego llegan al mercado retail y este hace la promoción. Y esa promoción se hace en base a lo que la marca pide mostrar, entonces se da por sentado que la marca cuenta con los permisos de uso y reproducción de los logos y marcas”, detalla Juan José Sandoval, conductor del programa Tecnología & Negocios.

Ese tipo de detalles son los que determinan el bajo precio de algunas marcas de Smart TV en el mercado local. Por eso los especialistas recomiendan siempre indagar por internet sobre el producto, ver los detalles técnicos que permitan ver si cuentan con licencia o son adaptaciones de código abierto, y si esas adaptaciones provienen de configuraciones para TV o pertenecen a la tecnología smartphone.

Sí vas a comprar un Smart TV, es importante tomar en cuenta estos aspectos, ya que un producto barato puede generar problemas a mediano plazo, tanto en calidad de imagen como en aplicativos que se desactualizan sin explicación alguna.