Cosméticos: Jeunesse creció hasta un 42% en plena pandemia

El mercado de la belleza sigue imparable en toda Latinoamérica. Jeunesse, la empresa norteamericana logró -pese a la coyuntura pandémica- incrementar sus ventas hasta un 42%, en comparación con años anteriores.

Esto significó alrededor de 8 billones de dólares en ventas globales acumuladas, explicó Rafael Avendaño, director ejecutivo de América Latina para Jeunesse Global, al detallar que dicho crecimiento se debe a una sumatoria de hechos por parte de la compañía, entre ellos la calidad y los insumos innovadores que emplean sus expertos para la creación de productos nutricionales y de belleza, así como el dinamismo de sus Distribuidores Independientes.

“En el 2021, Jeunesse lanzó más de 20 productos nuevos, ampliando así el portafolio en todos los países. Actualmente la empresa cuenta con dos líneas en la categoría de cosméticos: Luminesce, la cual es el resultado de un estudio científico del doctor Nathan Newman, quien creó una fórmula avanzada con más de 200 polipéptidos que logra enviar un mensaje de juventud a la piel, para que en poco tiempo se vuelva tersa y más joven. Además, contamos con Jeunesse Spa Botanicals, una línea cosmética y ecológica que es 100% de origen vegetal”, detalló.

La compañía está ubicada en el top 14 del ranking de ventas directas entre las 100 mejores compañías del mundo, cuenta con 975 galardones en la industria y 5 nominaciones en la lista INC 500 como una de las empresas de más rápido crecimiento. “A través de nuestra plataforma online también estamos presentes en 145 países a nivel mundial y nuestra expectativa es continuar creciendo”, dijo.

¿Qué hace a Jeunesse una empresa tan destacada?

La fórmula, según Avendaño, radica en ofrecer un buen producto a través de personas capacitadas. Para garantizar esto, Jeunesse realiza al año tres eventos importantes: LEAD, creado por los líderes para los líderes. Aquí los colaboradores son motivados por creadores de negocios, líderes ejecutivos y los mismos fundadores de Jeunesse; la EXPO, una conferencia en la que se establece la visión anual y se celebran nuestros logros como familia Jeunesse. En este evento se ofrece una oportunidad para que los distribuidores y los equipos corporativos de Jeunesse se unan bajo el lema de: One Team. One Family. One Jeunesse; y finalmente, Jeunesse Travel, donde los distribuidores son reconocidos por su trabajo a lo largo del año, con un viaje a los destinos más codiciados, con todos los gastos pagados.

“En Jeunesse hay una oportunidad de negocio para todos aquellos que estén dispuestos a aprender. Tenemos las puertas abiertas para quienes quieran unirse a esta gran familia”, señaló.