Ecuador: inician proceso judicial contra vicepresidente Glas por Odebrecht

La vinculación de Jorge Glas se concreta hoy en la Corte Nacional

Luego de la autorización de vinculación penal que el viernes pasado emitió la Asamblea, hoy se instalará la audiencia de vinculación y formulación de cargos en contra de 11 sospechosos del delito de asociación ilícita en el caso de la trama de corrupción de Ricardo Rivera y la constructora brasileña Odebrecht. Uno de los vinculados será el vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel.

A partir de esta audiencia, y de darse paso a la vinculación, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, contará con 30 días adicionales para la instrucción fiscal de este caso, antes llevado por Diana Salazar, a fin de conseguir elementos de convicción suficientes para realizar la acusación contra todos o parte de los sospechosos. Si la Fiscalía no encuentra estos elementos, podrá emitir un dictamen abstentivo.

Esta audiencia, que tendrá lugar en la Corte Nacional de Justicia, por el fuero del que goza Glas por su calidad de Vicepresidente, abriría la primera etapa del proceso penal, que es la instrucción. Luego de los 30 días de instrucción, el fiscal deberá pedir al juez Miguel Jurado, día y hora para la audiencia preparatoria de juicio, en donde Fiscalía deberá comunicar si acusa o se abstiene.

Los tipos penales

El delito por el que se intenta vincular a Glas es el de asociación ilícita, que tiene una pena de 3 a 5 años de cárcel. La fiscal que realizó la investigación, Diana Salazar, respondió a las críticas sobre la utilización de un delito menor, en una entrevista en diario Expreso: “El tipo penal por el cual se inició el caso es el contemplado en el Código Penal anterior. ¿Por qué? Porque los hechos se desarrollan desde 2010 y ese año no teníamos todavía el Código Integral Penal. Y en aquel Código Penal no existía el tipo de delincuencia organizada. No puedo acusar de una conducta en 2010, 2011, o 2012 que no estaba tipificada entonces”.

Salazar tampoco descartó que más adelante se pueda conseguir pruebas para acusar otro tipo de delitos, como el lavado de activos, conforme llegue más información del extranjero. “Ya están respondiendo por el delito base y de ahí se dispara por las otras conductas más graves”, dijo. También alertó que la Fiscalía tiene una estrategia, por cuanto nada se improvisa: “Lo que pasa es que no se puede revelar porque podrían tomar previsiones”.

De hecho, el denunciante en este caso, César Montúfar, pidió ayer que impute a Glas con concurso real de infracciones: peculado, cohecho, concusión y lavado de activos. Igualmente, pediré que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva. (MMD)

Los otros procesados

Además de Glas, el excontralor Carlos Pólit y el exgerente de Petroecuador Ramiro Carrillo, la Fiscalía busca vincular a los brasileños, vinculados con la constructora Odebrecht, Mariricio Grossi Neves, José Concieicao Santos, Ricardo Vieira y Claudemir Somies Dos Passos; a los venezolanos Freddy Edwar Salas Neuman y Alexis Antonio Arellano Melendez; y a los ecuatorianos Ricky Dávalos Oviedo y Diego Cabrera Guerrero.

(Fuente: Nodal)

