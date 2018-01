Dos autores cubanos alzan el Premio Casa 2018

Se conocieron en La Habana los Premios Casa de las América 2018

Dos escritores cubanos merecieron el Premio Casa 2018: Rafael de Águila, por la obra Todas las patas en el aire en el apartado de cuento, y Yanetsy Pino Reina, por Hilando y deshilando la resistencia (pactos no catastróficos entre identidad femenina y poesía), en el género Premio de estudios sobre la mujer, lo cual se dio a conocer este jueves en la Sala Che Guevara, en presencia de Abel Prieto Jiménez, Ministro de Cultura y Roberto Fernández Retamar, presidente de Casa de las Américas.

Un jurado integrado por Marta Aponte Alsina, de Puerto Rico; Rodrigo Hasbún, de Bolivia; Ariel Urquiza, de Argentina, y Daniel Díaz Mantilla, de Cuba, reconoció, en el texto de De Águila, entre otros elementos, que se trata de «un libro del deseo y el desasosiego, cuyos personajes se sitúan entre el desconcierto y la lucidez, entre la desesperación y momentos de una alegría tan precaria como intensa, cuyos relatos presentan capas de miradas y voces en contrapunto que interpelan la realidad desde diversas perspectivas.»

«No puedo dejar de mencionar que en esta sala respiraron los grandes, aquí hablaron los más grandes genios de la literatura latinoamericana del siglo XX. El Premio Casa de las Américas es historia. Es pasado, es presente y será futuro», expresó De Águila visiblemente emocionado al auditorio.

Por su parte, el ensayo de Pino fue distinguido como «una lectura creativa y rigurosa a la poesía cubana de mujeres de fines del siglo XX hasta principios del XXI, entre cuyos aportes propone un modelo propio de investigación a la crítica literaria que se sostiene en dos categorías fundamentales, ‘discurso de resistencia’ y ‘poética de la contramemoria’, que se despliegan desde una perspectiva transdisciplinaria, teniendo en cuenta teorías de género, psicoanálisis, sociología y literatura», según refirió el jurado, integrado por Natalia Cisterna, de Chile; Marta Núñez Sarmiento, de Cuba, y Roxana Pineda, de Cuba.

Pino dedicó este premio «a mi país que hace posibles los sueños sobre todo de las mujeres, y a todas las mujeres del mundo que tras un largo batallar, por lo menos en Cuba podemos tener paz y realización personal. Ojalá que la vida me dé mucho tiempo para seguir batallando a favor de los derechos de la mujer», comentó.

Paraje Luna, de Fernando José Crespi (Argentina) fue la obra triunfadora en Teatro, la cual el jurado conformado por Olga Cosentino, de Argentina; Charo Francés, de España-Ecuador; Diego Sánchez, de Colombia; María Teresa Zúñiga, de Perú, y Alexis Díaz de Villegas, de Cuba, valoró como «un texto original y bien escrito, que transita dentro de una estructura dramática eficaz. Es una pieza de acabada teatralidad, con personajes bien definidos, situaciones resueltas con diálogos dinámicos y de ingeniosa ironía, con una construcción literaria ascendente y con final abierto. ».

Dentro del Ensayo de tema artístico-literario, resultó triunfador Óyeme con los ojos: Cine, mujeres, visiones y voces, de Ana Forcinito (Argentina). Una disertación que al decir del jurado, integrado por Myrna García Calderón, de Puerto Rico; Saúl Sosnowski, de Argentina, y Luciano Castillo, de Cuba, «cruza la mirada y la voz, fundamentándose en una sólida base teórica (feminista, filosófica, cinematográfica) para mostrar, en un contexto histórico, las obras de María Luisa Bemberg, Lucrecia Martel y Albertina Carri.»

En Literatura Brasileña resultó ganadora la obra Erico Veríssimo, escritor do mundo, de Carlos Cortez Minchillo. El jurado -integrado por Cristian Santos Brayner, de Brasil, y Candace Slater, de Estados Unidos- refirió, entre otros elementos, que el texto es «un estudio profundo enfocado en la dimensión cosmopolita de la vida y obra de Érico Veríssimo, articulando, hábilmente, el corpus literario con la trayectoria profesional y política del escritor».

La obra Tracing JaJa (novela), de Anthony Kellman (Barbados), resultó la ganadora en Literatura caribeña en inglés o creol. El jurado, integrado por Elizabeth Nunez, de Trinidad y Tobago, Jacob Ross, de Granada, y Emilio Jorge Rodríguez, de Cuba, valoró, entre otras razones, que se trata de «una intensa obra de narración histórica basada en hechos reales, que revela una de las atrocidades de la historia colonial británica». Se reconocieron dos menciones: Tell My Mother I Gone to Cuba (ensayo), de Sharon Milagro Marshall (Barbados) y Canouan Suite & Other Pieces (poesía), de Philip Nanton (San Vicente y las Granadinas).

También fueron entregados los ya habituales premios honoríficos que concede la Casa. Con el Premio de Poesía José Lezama Lima se distinguió El zorro y la luna, poemas reunidos (1981-2016), de José Antonio Mazzotti (Perú). El Premio de Narrativa José María Arguedas fue para La madriguera, de Milton Fornaro (Uruguay), y el Ensayo Ezequiel Martínez Estrada recayó en Cartografía de las Letras Hispanoamericanas: ejidos de la memoria, de Saúl Sosnowski (Argentina).

(Fuente: Nodal)

