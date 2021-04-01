20.5 C
Lima
viernes, 10 octubre, 2025
DIRECTV Sports transmitirá en exclusiva las definiciones de la Copa del Rey

El estadio La Cartuja de Sevilla se vestirá de gala. En primera instancia, Athletic de Bilbao y Real Sociedad se enfrentarán el sábado 3 de abril por el título de la temporada 2019/20. Dos semanas después, se disputará la final de la edición 2020/21 entre Barcelona y Athletic de Bilbao.

Los partidos se transmitirán por DIRECTV Sports 610/1610 HD y DIRECTV GO en exclusiva.

Athletic de Bilbao jugará dos finales de Copa del Rey en dos semanas. El próximo sábado 3 de abril, y tras un año de espera por la postergación de todos los eventos deportivos por la emergencia sanitaria por el COVID-19, se definirá la temporada 2019/20.

Por primera vez el derbi vasco consagrará al campeón de este certamen. La final inédita será sin público, se transmitirá por DIRECTV Sports 610/1610 HD y estará disponible en DIRECTV GO en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.  

Luego, se definirá la presente edición entre FC Barcelona y el Athletic. La final de la temporada 2020/21 tendrá lugar el 17 de abril y se transmitirá por DIRECTV Sports para toda la región.

COPA DEL REY
FECHAHORARIOPARTIDOPROGRAMACIÓN
3 de abril14:30Final Temporada 2019/20 Athletic de Bilbao vs. Real SociedadDIRECTV Sports 610 / 1610 HD DIRECTV GO
17 de abril14:30Final Temporada 2020/21 FC Barcelona vs. Athletic de Bilbao
‘Frio Rico’ e ‘Y tú qué planes’ crean alianza a favor del turismo interno
Prosigue la llegada de vacunas al país: laboratorios han entregado más un 1.3 millones de dosis hasta la fecha
