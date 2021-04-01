DIRECTV Sports transmitirá en exclusiva las definiciones de la Copa del Rey

El estadio La Cartuja de Sevilla se vestirá de gala. En primera instancia, Athletic de Bilbao y Real Sociedad se enfrentarán el sábado 3 de abril por el título de la temporada 2019/20. Dos semanas después, se disputará la final de la edición 2020/21 entre Barcelona y Athletic de Bilbao.

Los partidos se transmitirán por DIRECTV Sports 610/1610 HD y DIRECTV GO en exclusiva.

Athletic de Bilbao jugará dos finales de Copa del Rey en dos semanas. El próximo sábado 3 de abril, y tras un año de espera por la postergación de todos los eventos deportivos por la emergencia sanitaria por el COVID-19, se definirá la temporada 2019/20.

Por primera vez el derbi vasco consagrará al campeón de este certamen. La final inédita será sin público, se transmitirá por DIRECTV Sports 610/1610 HD y estará disponible en DIRECTV GO en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

Luego, se definirá la presente edición entre FC Barcelona y el Athletic. La final de la temporada 2020/21 tendrá lugar el 17 de abril y se transmitirá por DIRECTV Sports para toda la región.