Turismo

‘Frio Rico’ e ‘Y tú qué planes’ crean alianza a favor del turismo interno

Nestlé Perú y PROMPERÚ sellaron una alianza institucional para la promoción de la cultura, historia y biodiversidad peruana.

• Ingredientes regionales protagonizan la reciente línea de la reconocida marca de helados.

Con el objetivo de seguir promoviendo el valor de nuestros insumos gastronómicos y, a su vez, dar a conocer destinos regionales a través de su cultura e historia, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) se sumó a la iniciativa de Helados D’Onofrio, que, a través la campaña “Origen Peruano”, viene promocionando su tradicional marca Frio Rico.

A través de esta alianza estratégica, ‘Frio Rico’ e ‘Y tú qué planes’ invitan a los peruanos a descubrir las ciudades de Huaura (Lima), Maras (Cusco) y Chanchamayo (Junín), cuyas delicias nativas protagonizan la nueva línea de la marca de helados con ingredientes peruanos.

Para ello, PROMPERÚ elaborará una campaña de difusión que le permitirá al público conocer más acerca de las ciudades mencionadas, así como de sus productos estelares como las fresas de Huaura, el caramelo y sal de Maras, y el café de Chanchamayo.

También, se promoverán las tradiciones que se llevan a cabo en cada región con el fin de recordarle a los peruanos las maravillas que existen alrededor de nuestros recursos gastronómicos.

A través del portal ytuqueplanes.com/origen-peruano el reconocido actor y conductor de televisión, Gonzalo Torres, narra detalles de las experiencias que ofrecen Huaura y Maras. El objetivo es dar a conocer las localidades para cuando se planifique un viaje al interior del país.

En el portal y a través de las redes sociales de Frio Rico e “Y tú qué planes” de PROMPERÚ se realizarán concursos y dinámicas para ganar uno de los 20 packs de helados Frio Rico de los sabores ya mencionados. La finalidad es que la información de cada destino se amplifique a través de los usuarios que participan de la campaña.

