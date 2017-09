Desafío Google.org premió a tres ong’s peruanas con más de US$ 1 millón en total

Contarán con el apoyo de Google para hacer realidad sus proyectos de innovación con impacto social. Y el público puede votar a su iniciativa favorita, que representará a Perú en la final regional en Noviembre.

Lima, 26 de Setiembre 2017 (peruinforma.com) .- Google dio a conocer hoy a los 3 ganadores peruanos del Desafío Google.org, el certamen que busca apoyar a organizaciones sin fines de lucro y fomentar proyectos de innovación con impacto social en América Latina. Las premiadas son la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, la Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica de Piura y el Movimiento Peruanos Sin Agua, los cuales recibirán US$ 350,000 cada uno y el apoyo de Google para la realización de sus ideas.

Además, las tres organizaciones ahora participan por un lugar en la final regional, que se llevará a cabo en la Ciudad de México. El representante nacional será definido por el el voto del público en g.co/desafio2017 donde se pueden leer detalles de todos los proyectos y elegir al favorito.

El jurado, compuesto por Mercedes Aráoz, presidente del Consejo de Ministros y Vicepresidente de la República; Gastón Acurio, reconocido chef e impulsor de nuestra gastronomía; Mariana Costa, emprendedora social y fundadora de Laboratoria; Inés Temple, líder empresarial y presidente del directorio de CARE Perú; y Gianfranco Polastri, gerente general de Google Perú; evaluó las ideas teniendo en cuenta su impacto social, su grado de innovación, la factibilidad técnica de realización y su escalabilidad.

Gastón Acurio, Mariana Costa y Gianfranco Polastri, parte del jurado que estuvo en el anuncio de los ganadores, coincidieron en lo difícil de la selección por la cantidad de proyectos y el compromiso que mostraban, sin embargo, tuvieron que valorar el momento indicado o ‘las horas de vuelo’ en el que se encuentra el proyecto para que pueda ser mejor aprovechado. Polastri, gerente general de Google Perú, destacó el ejercicio de aislarse de lo más complejo para hallar las soluciones en lo más simple. Asímismo, hicieron el llamado al público a votar por su inicitiva favorita. Gastón, hizo hincapié en sumarse a esta iniciativa y huir de las malas noticias o acotaciones de periodistas pincha globos que en alguna entrevista por el tema positivo de la exportación de productos peruanos, señalan la desnutrición de los pobladores de la zona.

Los ganadores del Perú resaltaron por el esfuerzo en proteger un millón de hectáreas de bosque tropical en Perú, mejorar la salud preventiva para reducir índices de mortalidad materna, desnutrición infantil, entre otros, y por brindar soluciones de acceso al agua, un tema que afecta a 3,8 millones de peruanos.

Reseña de las tres iniciativas ganadoras:

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica

Su proyecto combina tecnología satelital y de campo (drones) para brindar apoyo a los concesionarios de tierra en Madre De Dios, principalmente agricultores recolectores de castaña brasileña, quienes son los principales guardabosques y enfrentan grandes problemáticas como las invasiones por minería y la extracción ilegal de madera.

La meta de este proyecto es proteger un millón de hectáreas de bosque tropical en Perú y 45,000 personas en Madre de Dios que podrán continuar recibiendo beneficios económicos derivados de la recolección de la castaña brasileña.

Su innovación se basa en el uso de la tecnología satelital, que puede utilizarse para detectar muchos puntos diferentes relacionados, como la recopilación de datos y el seguimiento de los cultivos. Este proyecto apunta expandirse hacia otros países amazónicos como Ecuador, Bolivia, y Colombia.

“La tecnología puede cumplir un rol fundamental en ayudar a resolver los problemas más apremiantes de la región. Esta iniciativa es una muestra más del compromiso que tenemos para apoyar a innovadores que generan un impacto social en América Latina y en Perú, específicamente”, indicó Gianfranco Polastri, Gerente General, Google Perú.

Asociación para el Mejoramiento de la Educación Básica de Piura

El proyecto “MAMA 2.0” es un sistema de envío de mensajes de voz y texto en idiomas quechua y awajun (además de español) con consejos de salud materno-infantil. Su objetivo es mejorar la salud preventiva para reducir índices de mortalidad materna, desnutrición infantil, entre otros. La organización recibe apoyo de la cooperación canadiense.

Además del envío de información para el cuidado del embarazo y del bebé, el sistema envía recordatorios a consultas médicas y alertas. El sistema ya ha sido implementado en una fase piloto en la región Lambayeque, con buenos resultados en diversos indicadores de control del embarazo en el marco de la realidad peruana en el que mueren gestantes por embarazos mal llevados, según el Ministerio de Salud. La proyección integral de MAMA 2.0 es conseguir controles prenatales, la vacunación infantil y la concientización de la lactancia materna. Pretenden que las gestantes conozcan los beneficios de brinda el Estado por medio de un establecimiento salud.

Este proyecto ya cuenta con 8 mil beneficiarias que están en 6 provincias del nororiente peruano y se está aplicando en 170 centros de salud.

El proyecto trabaja con servicios en la nube para que el registro de beneficiarias sea accesible desde cualquier punto conectado a internet.

Movimiento Peruanos Sin Agua

La propuesta es un sistema integral de captación de agua de la niebla y captación de agua subterránea para proporcionar a los pobladores acceso al agua. El proyecto atiende un tema central en Perú: el acceso al agua, que afecta a 3,8 millones de personas. Su impacto potencial radica en la creación de tierras aptas para el cultivo de alimentos y en la generación de agua apta para el consumo humano.

La ventaja de los “atrapanieblas” reside en que no requieren energía eléctrica para su funcionamiento, es de fácil instalación y mantenimiento, y los costos de su implementación son menores a otro sistema u otras tecnologías.

Este proyecto pretende instalar los “atrapanieblas” en el sector de “Pedregales”, en Tacna, en donde viven 540 personas, distribuidas en 120 familias. Para 2017 se plantearon la meta de 3,000 “atrapanieblas”. Sostienen que para lograr sus objetivos tienen el factor natural con los siete tipos de atrapanieblas y el factor humano, muy entusiasta que los ha llevado a destacar en otros concursos. Instan a ‘tomar conciencia’ para llevar agua a los lugares que no lo tienen.

El próximo 16 de Noviembre será la final regional en México, en la que un jurado evaluará los proyectos de los representantes de los cinco países que participan del Desafío (Argentina, Chile, Colombia México y Perú). El jurado está compuesto por Rigoberta Menchú, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y Premio Nobel de la Paz; Gabriel Baracatt, director Ejecutivo de Fundación Avina; los artistas Shakira y Diego Luna; la vicepresidenta de Google.org, Jacquelline Fuller, y Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica.

La organización que resulte ganadora en esta final, se llevará un premio adicional de US$ 250,000, mientras que a las que queden en segundo y tercer puesto, se les otorgará US$ 150,000 y US$ 100,000, respectivamente.

Más de 23,000 proyectos fueron presentados para esta edición del Desafío Google.org, la primera vez que se realiza entre diversos países, y se espera que la experiencia de América Latina sea el impulso inicial de futuras instancias regionales en todo el mundo.

“Creemos que este desafío puede ayudar a organizaciones de la región a potenciar su impacto y ampliar el alcance de sus proyectos”, señaló Jacquelline Fuller, Vicepresidente de Google.org. Esta nueva edición del certamen, que ya fue implementado en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido, donará un total de US$ 5,75 millones a ONGs que utilicen la tecnología para resolver problemas de su país o el mundo, la mayor cantidad de fondos en la historia del Desafío Google.org.

Cada año, Google.org ofrece alrededor de 100 millones de dólares en donaciones filantrópicas, US$ 1,000 millones en publicidad en línea gratuita y dispone de 100 mil horas de trabajo voluntario de los empleados de Google de todo el mundo. En 2012, Google lanzó el Desafío de Impacto Social para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que utilizan a la tecnología para incrementar su impacto en la comunidad.

