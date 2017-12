Derco devolvió a cliente el importe del auto que compró

Los beneficios de Derco Perú continúan deslumbrando a sus clientes. En octubre, previo al Motorshow 2017, Derco lanzó la campaña: ‘’Te devolvemos el valor del importe del auto’’ y dos meses después Angie Sánchez Paredes resultó ganadora al recibir US$12,490.00 que fue el importe que pagó por un Suzuki All New Swift.

Luego de meses de búsqueda del auto ideal, Angie Sánchez tomó la decisión de comprar un auto Suzuki en Derco por el prestigio de la marca y el respaldo del servicio post venta. Luego de observar y evaluar modelos y precios en Motorshow, adquirió su vehículo Suzuki, incluso con un descuento de $1.000 dólares por una promoción.

Sin saber que participaba de la promoción: “Te devolvemos el valor del importe del auto”, semanas después de la compra Angie Sánchez recibió la llamada de representantes de Derco quienes le comunicaron la gran noticia de que le devolverían el monto total del dinero que pagó por comprar un Suzuki All New Swift, ‘’Es la primera vez que gano un premio y es genial tener un auto y no tener deudas. Lo compré sin pensar que me devolverían el dinero que invertí. La verdad me siento feliz porque ahora tengo un excelente auto y no le debo nada a nadie’’, dijo la ganadora sin ocultar su felicidad.

La afortunada cliente destacó las características del Suzuki All New Swift, ‘’es perfecto para mi trabajo, además es muy cómodo tanto por el manejo como por el confort que ofrece”, dijo. Sus responsabilidades le demandan visitar distintos distritos de Lima todos los días y para esto es importante un auto que también sea seguro.

Como parte de la promoción, Derco Perú cumplió con brindar a sus nuevos clientes, bonos de descuentos y tarjetas de estacionamiento de Los Portales valorizados en 900 soles. En la foto vemos a Verónika Pardo, gerente de Suzuki y Angie Sánchez, ganadora de “Te devolvemos el valor del importe del auto’’.

Me gusta: Me gusta Cargando...