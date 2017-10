El Denim vuelve para marcar tendencia

El denim se caracteriza por estar presente en prendas muy sencillas de combinar y que se adaptan a cualquier ocasión, por lo que se han vuelto un indispensable en todo closet. En base a esto, Topitop, marca peruana destacada por producir una de las mejores telas denim en el mercado, trae un nuevo concepto del denim; combinándolo en outfits de jean, shorts, faldas y casacas.

Una de las ventajas del denim es su versatilidad, pues puede ser combinado de diversas formas según el look que quieras llevar. Por ejemplo, las casacas denim son un básico en el ropero y pueden ser usadas todo el año, ya sea con un vestido casual en verano o con unos pantalones de colores en invierno.

Para esta temporada, las aplicaciones en perlas llegan como una tendencia fuerte para las prendas de denim, dando un look llamativo y renovado a las prendas de esta nueva colección. Asimimo, la irreverencia de prendas con bordados, estampados, parches o detalles en las vastas, acompañarán un look joven y desenfadado en tu día a día. Dependiendo del estilo y ocasión, puedes combinarlas con blusas off shoulders, Bomber jackets, stilettos o zapatillas.

Me gusta: Me gusta Cargando...