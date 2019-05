¿De que se trata para oponernos?…Por Octavio Huachani Sánchez

“No hay voluntad de cambio” afirmó de manera tajante el presidente Martín Vizcarra quien ayer acudió al Congreso en horas de la mañana. Lo hizo acompañando al presidente del consejo de ministros, Salvador del Solar y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos quienes debían presentarse ante la Comisión de Constitución.

Según el mandatario en el Parlamento no hay intenciones para tratar los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo.

“En menos de 24 horas la Comisión de Constitución trató el proyecto de reforma política, que es sobre la inmunidad parlamentaria y lo envía al archivo sin opción de discusión, sin opción de sustento del Ejecutivo, sin opción de un debate profundo (…) Esta actitud nos indica que no hay voluntad de cambio para llegar al Bicentenario con una mejor posición”, manifestó el presidente Martín Vizcarra.

Como se recuerda la iniciativa del Ejecutivo fue rechazada con votos de los congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Alianza para el Progreso y Acción Popular.

Esto sucedió tras una inexplicable demora, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, ordenó el archivamiento del proyecto de ley que proponía una reforma del artículo 93 de la Carta Magna, referido a la inmunidad parlamentaria.

La propuesta del Ejecutivo disponía que fuese la Corte Suprema y no el pleno del Congreso, la instancia que resuelva el levantamiento de la inmunidad.

Al respecto hay que señalar que la inmunidad tiene como objetivo proteger al congresista para que tenga libertad de opinar e investigar sin exponerse a juicios frecuentes por ese motivo.

Sin embargo el problema en el congreso peruano es que muchos de parlamentarios han prostituido la inmunidad hasta convertirla en impunidad para eludir el castigo por delitos que ya han cometido antes de ser legisladores o para seguir delinquiendo. Lo peor es muchos de sus pares los blindan pese a todas las evidencias en contra.

El caso del congresista Edwin Donayre (APP), para quien el Poder Judicial venía solicitando el levantamiento de la inmunidad desde agosto del año pasado, cuando fue hallado culpable en primera instancia. Sin embargo el Legislativo solo accedió a ello seis meses después luego de que la Corte Suprema confirmara su condena. Ahora Donayre se encuentra prófugo de la justicia tras ser sentenciado a cinco años de prisión efectiva por robar gasolina del Ejército. Si eso no fue blindaje ¿Qué es?

Este enfrentamiento entre el Congreso (léase Fuerza Popular) y el Ejecutivo no es nuevo.

En diciembre del 2016 la bancada de Fuerza Popular celebró como una victoria la intervención de sus congresistas durante la interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra al que luego censurarían.

– Ahora saben con quién se meten, dijo la congresista Cecilia Chacón en el desactivado chat Mototaxi.

Estas palabras que nos relevan de mayores comentarios sirven para mostrarnos que las intenciones de la mayoría congresal es mantener jaqueado al Ejecutivo.

Para ello tanto el fujimorismo como el aprismo vienen descalificando al presidente Vizcarra y sus propuestas de reformas políticas con argumentos fuera de lugar. “En vez de enfrentarse con el parlamento el Presidente debería ocuparse del problema de los peajes” dijo Jorge del Castillo, cuando todos sabemos que el peaje es un tema que pertenece al ámbito municipal.

Así las cosas, es difícil, si no imposible, que el Ejecutivo logre el apoyo del Congreso.

Esta negación del fujimorismo a apoyar al Gobierno Central nace desde su lideresa. Keiko Fujimori.

No debemos olvidar lo que declaró en el programa “Cuarto Poder la congresista a Yesenia Ponce cuando presentó el Proyecto de Ley que creaba la autoridad autónoma del proyecto especial Chinecas, la misma que beneficiaría a miles de ancashinos: “Keiko me llamó a su despacho a una reunión y me dijo: Yesenia ¿Vamos a ayudar al Ejecutivo? ¿Le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno en el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro. ¿Por qué le vamos a ayudar al Ejecutivo con este proyecto?

Saque usted sus conclusiones.

