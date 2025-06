Cuarentena ha impulsado que provincias como San Martín y Ayacucho se adapten más rápido al comercio electrónico

Algunas ciudades rurales han pasado de no comprar online a estar en el top 10 de zonas con demanda de productos online. Los usuarios de provincias rurales buscan la variedad, precios de Lima y tiempos de entrega cortos no mayores a 7 días. Al comprar en Platanitos.com los productos llegan entre en 3 a 4 días a provincia.

La pandemia ha cambiado el hábito de los usuarios a nivel mundial, sin embargo, el cambio en los usuarios de provincias periféricas en Perú ha sido uno de los más acelerados en la adopción de comercio electrónico.

La falta de oferta en tiendas físicas y el bloqueo de las vías de transporte de personas, obligó a la población en zonas periféricas a descubrir en el comercio electrónico una variedad de productos y precios a los cuales no tenían acceso.

Es así como Ayacucho y San Martín son dos provincias que pueden tener una mayor demanda de marcas internacionales como Adidas o Nike, que en zonas urbanas en provincias.

“Hemos visto que en zonas rurales como: San Martin y Ayacucho han tenido una demanda casi al mismo nivel o incluso superando la de zonas urbanas como Arequipa y Trujillo”, comenta Pedro Mont, Director de Platanitos. Esta demanda positiva se debe a una mayor oferta y variedad de productos de moda y al mismo precio de Lima, los usuarios de provincias periféricas encuentran una solución más accesible y cómoda que viajar físicamente al pueblo más cercano para ir de compras.

TICKET DE COMPRA MÁS ELEVADO

Según Platanitos.com, el usuario de provincia ha roto varios de sus estereotipos en los últimos meses, comprando no solo artículos de marca, sino también artículos de ticket alto como casacas North Face con precio de más de 600 soles. Además, con el acceso a toda la variedad de marcas, aventuran a comprar marcas no tan conocidas en zonas periféricas como New Athletic en zapatillas u Octo Denim en jeans.

RETOS DEL SERVICIO ONLINE EN COMPRAS POR INTERNET

Uno de los principales retos es mejorar el servicio online a zonas rurales, es decir, brindar mayores facilidades en los medios de pago, pues no todos los usuarios tienen acceso a un crédito o banco para hacer un depósito.

Un segundo punto, es el tiempo de envió de los productos. Es usual pensar que al comprar en provincia los productos adquiridos demoran más en llegar por temas de facilidad de transporte, carreteras, etc. Sin embargo, hoy en día la entrega de los productos es menor a una semana reduciendo el tiempo de envío cumpliendo con todos sus usuarios.

“En Platanitos.com hemos reducido de 7 días a 3 – 4 días en promedio a provincias, pero estamos trabajando en soluciones para reducirlo aún más. Estamos comprometidos con democratizar la moda, haciéndolo de fácil acceso para todos”, finaliza Pedro Mont, Director de Platanitos.