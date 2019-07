Costa: candidatura a la reelección de Salaverry sería interesante

El vocero de Bancada Liberal (BL), Gino Costa, calificó de interesante una eventual candidatura de Daniel Salaverry a la reelección como presidente de la Mesa Directiva del Congreso, porque, en su opinión, ha tenido una gestión transparente y no se ha prestado al “blindaje” ejercido por Fuerza Popular (FP).

“Me parece un candidato interesante porque ha hecho una gestión transparente y democrática en el Congreso y no ha buscado innecesariamente enfrentamientos con el Poder Ejecutivo, tampoco se ha prestado a la estrategia de blindaje de Fuerza Popular”, dijo el parlamentario en declaraciones a la agencia Andina.

En tal sentido, Costa, quien aclaro que su agrupación aún no ha tomado una decisión respecto a la próxima Mesa Directiva del Congreso, dijo que Bancada Liberal no descarta apoyar la eventual postulación de Salaverry.

“Aún no hemos tomado una decisión porque no sabemos quiénes son los candidatos. Pero nosotros queremos una Mesa Directiva presidida por un congresista o una congresista que no quiera blindar a la corrupción, que quiera garantizar un manejo transparente y democrático, y que no tenga como propósito la confrontación permanente con el Poder Ejecutivo”, precisó.

Por ello, enfatizó que el nuevo titular del Parlamento debe ser un congresista independiente de la bancada de Fuerza Popular, la cual a su juicio se ha caracterizado en los dos periodos iniciales en el Congreso por un blindaje a la corrupción, manejo poco transparente, autoritario y de confrontación.

“Queremos una mesa independiente de Fuerza Popular”, expresó.

En cuanto su colega Pedro Olaechea, quien es voceado por algunos legisladores como candidato a la Presidencia del Congreso, Costa consideró que el congresista de Acción Republicana sería el postulante de Fuerza Popular.

“Lo que se necesita es una Mesa Directiva independiente de esta fuerza política”, insistió.

Aseguró que por el momento la prioridad de Bancada Liberal es sacar adelante la reforma política y convencer al pleno del Congreso de que no se puede seguir blindando al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry; y al fiscal supremo Tomás Gálvez.

La legislatura ampliada vence este 25 de julio y la nueva Mesa Directiva del Parlamento para el periodo 2019-2020, debe instalarse el 27 de julio.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...