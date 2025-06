Congresistas cuestionan baja ejecución presupuestal en el sector Ambiente

En Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Congresistas de diversas bancadas cuestionaron la baja ejecución presupuestal en el sector Ambiente cuando estamos a pocos meses de concluir el ejercicio fiscal 2022.

Así lo hicieron saber en la sesión del martes 04 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que se reunió para continuar escuchando las sustentaciones de los titulares de los diversos ministerios respecto de las partidas presupuestales asignadas para su próximo ejercicio fiscal.

Esas apreciaciones fueron dadas luego de que el ministro del Ambiente, Wilbert Rozas Beltrán, hiciera lo propio al dar detalles del sustento económico de su sector.

Informó que la partida asciende a 836.4 millones de soles de los cuales 481 millones corresponden a recursos ordinarios y 148 millones a recursos directamente recaudados. “El 36% del presupuesto 2023 del sector se encuentra asignado al Ministerio del Ambiente, 32% al OEFA y 10% al SENANP”, dijo.

Añadió que a nivel del sector el presupuesto para inversiones disminuyó en 6% (S/. 18.4 mm) respecto al 2022. Así 35% del presupuesto total 2023 del sector ambiental se orientará a ejecución de inversiones.

Informó que los programas presupuestales han sufrido disminución de presupuesto particularmente en la gestión integral de residuos sólidos que de 141 millones en el PIA 2022 se redujo a 133 millones en el presupuesto 2023.

De igual forma se redujo en mas de 6% el presupuesto para el programa presupuestal conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos que de 340 millones se redujo a 317 millones.

Posteriormente, intervino el congresista José Arriola (AP), vicepresidente de la comisión -quien dirigía la sesión- para advertir que Hay un mal endémico en el sector publico y es que todo el tiempo los sectores esperan el último trimestre del año para ejecutar su presupuesto.

Añadió que, en la evaluación de su presupuesto de este año, en el 2022, hay un Proyecto de ampliación y mejoramiento de la gestión integral de los residuos solidos en la ciudad Azángaro, en Puno, que en su PIM tiene 4 millones 557 mil 675 soles y solamente ha ejecutado 66 mil 297 soles, es decir 1.5 %.

En el caso del Proyecto ampliación y mejoramiento en la gestión integral de los residuos sólidos municipales en la cuidad de Ilave, en Puno, en su PIM tiene 3 millones 333 mil 130 y la ejecución es cero y -ojo- que su PIA inicial era 6 millones 552 mil soles y figura como que no han ejecutado nada, agregó el parlamentario.

Igualmente, observó que en el Proyecto de mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos de la municipalidad de la ciudad de Chachapoyas su PIM es 8 millones 949 mil 796 y la ejecución es cero.

“Es sorprendente que, en el mejoramiento y ampliación del servicio de control de la calidad ambiental, a nivel nacional, se tenga en el PIA 122 millones de soles y tiene un PIM de 46 millones 423 mil 122 soles y ha ejecutado un millón 518 mil soles, o sea tiene 3.3 % de avance”, agregó el legislador.

Subrayó que la idea es que los problemas que se han dado este año no se vuelvan a repetir el próximo año. “Algunos se quejan de que no tiene el presupuesto optimo que necesitan, pero lo que quiere es que cualquier incremento de presupuesto se mida con indicadores de eficiencia”, añadió.

Elizabeth Medina (BMCN) dijo que el ministerio deja mucho que desear por sus resultados, pero paradójicamente muestra altos indicadores en las remuneraciones de sus funcionarios, muchos de ellos son contratados bajo la modalidad externa de personal altamente calificado para hacerse acreedores de jugosos sueldos que superan los 20 mil soles.

“¿Cuantos funcionarios en su ministerio se encuentran como personal altamente calificado? ¿A cuánto asciende su planilla dorada en el 2022 y en cuanto se proyecta el presupuesto para esta planilla en el 2023?, preguntó la congresista al ministro, además de precisar que informe sobre de donde provienen los fondos para estas planillas.

Medina pidió que ponga mayor énfasis en el trabajo de la Oefa porque no da resultados y la problemática ambiental se sigue agudizando en Loreto, en Iquitos, a consecuencia de los derrames de petróleo.

“Los Lotes 8 y 192 no veo que se estén tomando en cuenta. Es una lástima que nosotros como peruanos no vemos lo que pasan nuestros hermanos de las comunidades nativas que se están envenenando y ¿dónde está el Ministerio del Ambiente que nunca se les ve?”, agregó.

A su turno, el congresista Eduardo Salhuana (APP) destacó que el Ministerio del Ambiente en un país tan megadiverso, pluricultural y con tanta riqueza natural quizás debe merecer mayor atención presupuestaria porque hablamos de partidas ínfimas.

No obstante, advirtió que la información que se tiene es que se ha gastado no más de 53.4 % en el presupuesto general, tanto en servicios como en gasto corriente, y en inversiones solo el 25 % y probablemente el Ministerio de Economía y Finanzas diga que no tienen capacidad de inversión y por ello las restricciones presupuestarias.