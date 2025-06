¡A pedido del público! El Coro Nacional de Niños presenta nueva función de su espectáculo “Cuando seas grande Vol. III” en el GTN

Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura, confirma segunda fecha del sensacional tributo al pop-rock en inglés y español, para este domingo 9 de octubre a las 5:30 de la tarde.

Debido al éxito registrado en la primera fecha ¡Y a pedido del público! El Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura, confirma la segunda presentación del espectáculo musical “Cuando seas grande Vol. III”, emotivo homenaje que el Coro Nacional de Niños del Perú rinde al pop-rock en inglés y español. La agrupación infantil, dirigida por la maestra Mónica Canales, vuelve al primer escenario artístico y cultural del país, este domingo 9 de octubre, a las 5:30 de la tarde, junto a la banda juvenil Chaivers y vocalistas invitados.

Las divertidas y conmovedoras reacciones de aquellas personas que disfrutaron el pop-rock en las décadas 70, 80 y 90, animaron al GTN y el Coro Nacional de Niños a repetir la experiencia con un repertorio de canciones emblemáticas en inglés y español.

El show permitirá a los asistentes reactivar sus recuerdos al ritmo de “Yellow Submarine”, “Here comes the sun”, “Obladi Oblada”, “Help” y “Penny Lane” de The Beatles, o retornar a un pasado feliz con clásicos temas como “I’ll be there” y “Heal the world” de Michael Jackson, “Super Trouper” de ABBA, “Uptown girl” de Billy Joel, “De música ligera” de Soda Stéreo y “Cuando seas grande” de Miguel Mateos.

Cantantes solistas y míticas agrupaciones peruanas de arraigo popular, también son reconocidas en este homenaje. Así escucharemos “Ballena azul” de los Nosequien y Nosecuantos, “Akundún” de Miki González, “Cuando pienses en volver” de Pedro Suárez Vértiz, “Suna” de Mar de Copas, “Sentirme vivo” de Gian Marco, y “Av. Larco” de Frágil.

El rock, creado por y para jóvenes, marcó una cultura musical con parámetros de diferenciación drásticos respecto a la moralidad adulta que imperaba después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en los años 60’ y 70’ ya sonaban melodías rockeras que provenían del jazz, blues y country, es a inicios de 1980 cuando aparecen las bandas de apariencia rebelde que interpretaban con teclados e impresionantes guitarras composiciones en contra de la desigualdad social, las injusticias laborales, la corrupción política y el daño ambiental.

Tras el boom de los sintetizadores y sonidos electrónicos, la década del 90 se identificó más por la fusión de estilos y la introducción del punk, reggae, grunge, new wave y música alternativa. El Coro Nacional de Niños del Perú tendrá como banda soporte a Chaivers, integrada por Kokiman Romero, Alvaro Sovero, Javier Honorio y Hazael Abraham. El cuarteto instrumental ha fusionado géneros como el rock progresivo, funk, jazz y world music con ritmos peruanos como el festejo, huayno, vals y landó.

Las entradas para el concierto Cuando seas grande Vol. III están a la venta en Joinnus.com y en la boletería del Gran Teatro Nacional. Menores de 18 años, estudiantes de universidades e institutos superiores, mayores de 60, docentes de instituciones educativas públicas, jóvenes del Servicio Militar Voluntario y miembros del CONADIS tienen el 50% de descuento.