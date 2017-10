Congresista Domínguez demanda a Sima Chimbote respeto a derechos laborales

De obreros que construyen puente Antonio Raymondi

Tras inspeccionar los trabajos de construcción del puente Antonio Raymondi – que unirá las regiones de Ancash y La Libertad- el congresista Carlos Domínguez Herrera demandó a la empresa Sima Chimbote el respeto a los derechos laborales de los obreros luego de reunirse con ellos junto a sus colegas Gilmer Trujillo, Luis Yika y Guillermo Bocangel.

“Hemos escuchado lo reclamos de los obreros donde denuncian atrasos en el pago de los sueldos, la no cobertura de un seguro contra accidentes y que no son incluidos bajo el régimen de construcción civil. Sin embargo los responsables de la obra confirman los retrasos y han asumido el compromiso de una pronta solución. Estaremos pendientes de este caso donde no podemos permitir la violación de sus derechos laborales” advirtió el parlamentario.

Domínguez Herrera señaló que solicitarán información a SimaChimbote, empresa responsable de la obra, y a los Ministerios de Trabajo y Transportes para conocer la modalidad de contrato con que vienen laborando los obreros y el cumplimiento de los plazos contemplados en el expediente técnico.

El puente Antonio Raymondi tiene una longitud de 150 metros, es de doble vía y tiene un peso de 1400 toneladas. La estructura metálica beneficiará a más de 60 mil personas de ambas regiones y fortalecerá el comercio. Su inauguración está programada para diciembre próximo.

Cabe recordar que la construcción del puente se inició en la quincena del mes de julio del año 2015 durante el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala. El ex mandatario y el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Ku, dieron inicio a las obras de construcción, pero ya han pasado más de dos años y aún no se termina la instalación del puente.

Domínguez Herrera visitó la obra como parte de sus actividades por la semana de representación donde también se reunió con autoridades de la provincia de Sihuas y sus distritos.

